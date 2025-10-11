https://1prime.ru/20251011/usa-863404744.html

В США более четырех тысяч госслужащих получили уведомления о сокращении

В США более четырех тысяч госслужащих получили уведомления о сокращении - 11.10.2025, ПРАЙМ

В США более четырех тысяч госслужащих получили уведомления о сокращении

Более четырех тысяч федеральных служащих в семи министерствах, включая минфин и минздрав США, получили уведомления о сокращении на фоне приостановки работы... | 11.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Более четырех тысяч федеральных служащих в семи министерствах, включая минфин и минздрав США, получили уведомления о сокращении на фоне приостановки работы правительства, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебный иск профсоюзных организаций. В пятницу директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства. "Более четырех тысяч работников в семи федеральных агентствах получили уведомления о сокращении... По состоянию на вечер пятницы наибольшее количество уведомлений было направлено в министерства финансов, здравоохранения и образования", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на иск, поданный профсоюзом "Американская федерация госслужащих" (AFGE) совместно с Американской федерацией труда - Конгрессом производственных профсоюзов (AFL-CIO). Сокращения также затронули министерства торговли, энергетики, внутренней безопасности и жилищного строительства. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

сша

