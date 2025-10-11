Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США более четырех тысяч госслужащих получили уведомления о сокращении - 11.10.2025
В США более четырех тысяч госслужащих получили уведомления о сокращении
В США более четырех тысяч госслужащих получили уведомления о сокращении - 11.10.2025, ПРАЙМ
В США более четырех тысяч госслужащих получили уведомления о сокращении
Более четырех тысяч федеральных служащих в семи министерствах, включая минфин и минздрав США, получили уведомления о сокращении на фоне приостановки работы... | 11.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Более четырех тысяч федеральных служащих в семи министерствах, включая минфин и минздрав США, получили уведомления о сокращении на фоне приостановки работы правительства, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебный иск профсоюзных организаций. В пятницу директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства. "Более четырех тысяч работников в семи федеральных агентствах получили уведомления о сокращении... По состоянию на вечер пятницы наибольшее количество уведомлений было направлено в министерства финансов, здравоохранения и образования", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на иск, поданный профсоюзом "Американская федерация госслужащих" (AFGE) совместно с Американской федерацией труда - Конгрессом производственных профсоюзов (AFL-CIO). Сокращения также затронули министерства торговли, энергетики, внутренней безопасности и жилищного строительства. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша, дональд трамп, в мире, shutdown в сша, шатдаун
США, Дональд Трамп, В мире, Shutdown в США, шатдаун
09:30 11.10.2025
 
В США более четырех тысяч госслужащих получили уведомления о сокращении

ABC: более 4 тыс госслужащих в США получили уведомления о сокращении на фоне шатдауна

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Более четырех тысяч федеральных служащих в семи министерствах, включая минфин и минздрав США, получили уведомления о сокращении на фоне приостановки работы правительства, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебный иск профсоюзных организаций.
В пятницу директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства.
"Более четырех тысяч работников в семи федеральных агентствах получили уведомления о сокращении... По состоянию на вечер пятницы наибольшее количество уведомлений было направлено в министерства финансов, здравоохранения и образования", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на иск, поданный профсоюзом "Американская федерация госслужащих" (AFGE) совместно с Американской федерацией труда - Конгрессом производственных профсоюзов (AFL-CIO).
Сокращения также затронули министерства торговли, энергетики, внутренней безопасности и жилищного строительства.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Вид на Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Опрос выяснил, кого американцы считают виновным в шатдауне
9 октября, 14:26
 
СШАДональд ТрампВ миреShutdown в СШАшатдаун
 
 
