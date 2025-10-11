Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса - 11.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса
2025-10-11T06:58+0300
2025-10-11T07:22+0300
ВОЛГОГРАД, 11 окт - ПРАЙМ. Два рейса отменены и три задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, один рейс в Москву и один рейс из столицы отменены, ещё два рейса в Москву и один обратно задерживаются. Вечером в пятницу Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
06:58 11.10.2025 (обновлено: 07:22 11.10.2025)
 
ВОЛГОГРАД, 11 окт - ПРАЙМ. Два рейса отменены и три задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, один рейс в Москву и один рейс из столицы отменены, ещё два рейса в Москву и один обратно задерживаются.
Вечером в пятницу Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
 
