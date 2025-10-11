https://1prime.ru/20251011/volgograd-863401344.html

В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса

В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса - 11.10.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса

Два рейса отменены и три задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T06:58+0300

2025-10-11T06:58+0300

2025-10-11T07:22+0300

бизнес

волгоград

москва

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401344.jpg?1760156551

ВОЛГОГРАД, 11 окт - ПРАЙМ. Два рейса отменены и три задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, один рейс в Москву и один рейс из столицы отменены, ещё два рейса в Москву и один обратно задерживаются. Вечером в пятницу Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

волгоград

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоград, москва, росавиация