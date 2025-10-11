https://1prime.ru/20251011/volgograd-863401344.html
В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса
В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса - 11.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса
Два рейса отменены и три задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T06:58+0300
2025-10-11T06:58+0300
2025-10-11T07:22+0300
бизнес
волгоград
москва
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401344.jpg?1760156551
ВОЛГОГРАД, 11 окт - ПРАЙМ. Два рейса отменены и три задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, один рейс в Москву и один рейс из столицы отменены, ещё два рейса в Москву и один обратно задерживаются. Вечером в пятницу Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
волгоград
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, волгоград, москва, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, МОСКВА, Росавиация
В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и в Москву
ВОЛГОГРАД, 11 окт - ПРАЙМ. Два рейса отменены и три задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, один рейс в Москву и один рейс из столицы отменены, ещё два рейса в Москву и один обратно задерживаются.
Вечером в пятницу Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.