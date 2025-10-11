Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВСУ заявили о ликвидации оперативно-стратегических группировок - 11.10.2025
В ВСУ заявили о ликвидации оперативно-стратегических группировок
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале о проведении структурной реформы, в рамках которой полностью ликвидированы оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ)."Вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований", — написал он в Telegram-канале.Ранее в этот же день Сырский признал, что обстановка на линии фронта остается крайне напряженной из-за активных наступательных действий российских войск.Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что ВСУ утратили способность к наступательным операциям и сосредоточились исключительно на удержании позиций, перебрасывая на передовую наиболее боеспособные части.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что украинская армия пыталась сдержать продвижение российских войск весной и летом, но понесла огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.
19:26 11.10.2025
 
В ВСУ заявили о ликвидации оперативно-стратегических группировок

Главком ВСУ сообщил о полном расформировании всех оперативно-стратегических объединений.

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале о проведении структурной реформы, в рамках которой полностью ликвидированы оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ).
"Вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований", — написал он в Telegram-канале.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Сырский рассказал о создании нового рода войск ВСУ
26 сентября, 14:54
Ранее в этот же день Сырский признал, что обстановка на линии фронта остается крайне напряженной из-за активных наступательных действий российских войск.
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что ВСУ утратили способность к наступательным операциям и сосредоточились исключительно на удержании позиций, перебрасывая на передовую наиболее боеспособные части.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что украинская армия пыталась сдержать продвижение российских войск весной и летом, но понесла огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России
8 сентября, 10:27
 
