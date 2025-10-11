https://1prime.ru/20251011/vsu-863415914.html

В ВСУ заявили о ликвидации оперативно-стратегических группировок

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале о проведении структурной реформы, в рамках которой полностью ликвидированы оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ)."Вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований", — написал он в Telegram-канале.Ранее в этот же день Сырский признал, что обстановка на линии фронта остается крайне напряженной из-за активных наступательных действий российских войск.Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что ВСУ утратили способность к наступательным операциям и сосредоточились исключительно на удержании позиций, перебрасывая на передовую наиболее боеспособные части.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что украинская армия пыталась сдержать продвижение российских войск весной и летом, но понесла огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.

