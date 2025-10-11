Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251011/vsu-863416667.html
В Раде заявили о катастрофическом положении ВСУ в зоне СВО
2025-10-11T20:22+0300
2025-10-11T20:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Почти четверть миллиона военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно покинули свои части, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Ее слова приводит издание "Страна.ua"."Впечатляющая цифра. Если ситуация будет развиваться таким образом, то довольно скоро количество СЗЧ (самовольное оставление части. — прим. ред.) может составить половину нашей армии", — отметила Безуглая.По словам депутата, массовые случаи самовольного ухода из частей связаны с абсурдными приказами командования, плохой подготовкой личного состава и бесчеловечным отношением со стороны офицеров.В сентябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинская армия утратила способность к наступательным действиям и сосредоточена исключительно на удержании позиций, закрывая пробелы на фронте наиболее боеспособными подразделениями.Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что весной и летом украинские войска пытались замедлить продвижение российских сил, однако понесли тяжелые потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
20:22 11.10.2025
 
В Раде заявили о катастрофическом положении ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Почти четверть миллиона военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно покинули свои части, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Ее слова приводит издание "Страна.ua".
"Впечатляющая цифра. Если ситуация будет развиваться таким образом, то довольно скоро количество СЗЧ (самовольное оставление части. — прим. ред.) может составить половину нашей армии", — отметила Безуглая.
По словам депутата, массовые случаи самовольного ухода из частей связаны с абсурдными приказами командования, плохой подготовкой личного состава и бесчеловечным отношением со стороны офицеров.
В сентябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинская армия утратила способность к наступательным действиям и сосредоточена исключительно на удержании позиций, закрывая пробелы на фронте наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что весной и летом украинские войска пытались замедлить продвижение российских сил, однако понесли тяжелые потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
