Глава Лужского района Ленинградской области подозревается во взятке

2025-10-11T16:18+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. "Следственными органами СК России по Ленинградской области в отношении главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 миллион рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района. Отмечается, что чиновник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проведены обыски в администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, а также по местам проживания фигурантов, сообщает ведомство.

