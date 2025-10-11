Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Лужского района Ленинградской области подозревается во взятке - 11.10.2025, ПРАЙМ
Глава Лужского района Ленинградской области подозревается во взятке
Глава Лужского района Ленинградской области подозревается во взятке
Глава Лужского района Ленобласти подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба СУ | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T16:18+0300
2025-10-11T16:18+0300
общество
ленинградская область
рф
ск рф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. "Следственными органами СК России по Ленинградской области в отношении главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 миллион рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района. Отмечается, что чиновник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проведены обыски в администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, а также по местам проживания фигурантов, сообщает ведомство.
общество , ленинградская область, рф, ск рф
Общество , Ленинградская область, РФ, СК РФ
16:18 11.10.2025
 
Глава Лужского района Ленинградской области подозревается во взятке

В Ленинградской области главу Лужского района подозревают во взятке в 1 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Следственными органами СК России по Ленинградской области в отношении главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 миллион рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.
Отмечается, что чиновник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, проведены обыски в администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, а также по местам проживания фигурантов, сообщает ведомство.
ОбществоЛенинградская областьРФСК РФ
 
 
