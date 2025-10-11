https://1prime.ru/20251011/zaes-863405614.html
Лихачев ответил на вопрос о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС
2025-10-11T10:21+0300
энергетика
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожская аэс
росатом
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116251_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99a0da4f22e4a0eecdbb546d0fc212c0.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "Конечно, его можно будет восстановить. Об этом ведутся переговоры, в том числе с участием Гросси", - сказал Лихачев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя.
алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, росатом, магатэ
