https://1prime.ru/20251011/zaes-863405614.html

Лихачев ответил на вопрос о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС

Лихачев ответил на вопрос о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС - 11.10.2025, ПРАЙМ

Лихачев ответил на вопрос о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T10:21+0300

2025-10-11T10:21+0300

2025-10-11T10:21+0300

энергетика

алексей лихачев

рафаэль гросси

запорожская аэс

росатом

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116251_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99a0da4f22e4a0eecdbb546d0fc212c0.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "Конечно, его можно будет восстановить. Об этом ведутся переговоры, в том числе с участием Гросси", - сказал Лихачев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, росатом, магатэ