На Западе раскрыли, в чем США и Европа фатально проигрывают России
На Западе раскрыли, в чем США и Европа фатально проигрывают России - 11.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, в чем США и Европа фатально проигрывают России
Заявления американских и европейских политиков о том, что Евросоюз якобы находится в военном конфликте с Россией, отражают проблемы западного... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T04:26+0300
2025-10-11T04:26+0300
2025-10-11T04:26+0300
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Заявления американских и европейских политиков о том, что Евросоюз якобы находится в военном конфликте с Россией, отражают проблемы западного военно-промышленного комплекса, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский геополитический эксперт Александр Меркурис."Соединенные Штаты уже обеспокоены размером своих оружейных запасов, а европейцы не смогли значительно увеличить производство вооружений. Ни американцы, не европейцы после начала войны, длящейся уже почти четыре года, так и не решили проблему с высококачественным хлопковым волокном, необходимым для производства взрывчатки для снарядов. И я думаю, что большая часть мрачных заявлений о том, что Европа и Россия находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани войны, в основном связано с этим", — подчеркнул аналитик. В последние годы наблюдается беспрецедентная активность североатлантического альянса у российских западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания агрессии России. При этом Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военной мощи блока в Европе. Российский МИД подчеркивал готовность к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, при этом западным странам необходимо отказаться от милитаризации европейского континента.
На Западе раскрыли, в чем США и Европа фатально проигрывают России
Меркурис: ВПК Запада не решил проблему с увеличением производства боеприпасов
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ.
Заявления американских и европейских политиков о том, что Евросоюз якобы находится в военном конфликте с Россией, отражают проблемы западного военно-промышленного комплекса, такое мнение в эфире своего YouTube-канала
высказал британский геополитический эксперт Александр Меркурис.
"Соединенные Штаты уже обеспокоены размером своих оружейных запасов, а европейцы не смогли значительно увеличить производство вооружений. Ни американцы, не европейцы после начала войны, длящейся уже почти четыре года, так и не решили проблему с высококачественным хлопковым волокном, необходимым для производства взрывчатки для снарядов. И я думаю, что большая часть мрачных заявлений о том, что Европа и Россия находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани войны, в основном связано с этим", — подчеркнул аналитик.
В последние годы наблюдается беспрецедентная активность североатлантического альянса у российских западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания агрессии России. При этом Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военной мощи блока в Европе.
Российский МИД подчеркивал готовность к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, при этом западным странам необходимо отказаться от милитаризации европейского континента.
