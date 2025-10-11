Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

https://1prime.ru/20251011/zarplata-863402667.html

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Средняя ежемесячная зарплата в России превысила 200 тысяч рублей в трех отраслях экономики - это финансы и страхование, производство табака и добыча нефтегаза, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Согласно информации ведомства, в июле самые высокие зарплаты в России получали финансисты и страховщики - 221,9 тысячи рублей. В тройку также вошли занятые на производстве табачных изделий (206,3 тысячи рублей) и в добыче нефти и газа (200,3 тысячи рублей). В середине лета больше 150 тысяч рублей в среднем получали в четырех секторах - в сфере информации и связи (176,2 тысячи рублей), добычи металлических руд (164,4 тысячи), научных исследований и разработок (162,3 тысячи), а также рыболовстве и рыбоводстве (159,6 тысячи рублей). Еще в 16 секторах заработная плата превысила 100 тысяч рублей, в том числе такую зарплату получали сотрудники производств лекарств (133,8 тысячи рублей), металлурги (122,7 тысячи), специалисты по ремонту машин и оборудования (112,3 тысячи), а также автопроизводители (105,6 тысячи рублей). В целом по экономике среднемесячная зарплата в июле составила 99,3 тысячи рублей против 85 тысяч рублей в июле прошлого года. Годом ранее зарплат свыше 200 тысяч рублей не было ни в одной отрасли. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами.

