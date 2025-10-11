Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов филиппинского острова Минданао, расположенного в юго-восточной части страны, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 10.27 по времени UTC (13.27 мск) в 24,9 километра к востоку от города Сантьяго в провинции Восточный Давао, население которого составляет 2,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 60,1 километра. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
14:21 11.10.2025
 
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,5

© РИА Новости . Хачатуров | Перейти в медиабанкФилиппины
Филиппины - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Филиппины. Архивное фото
© РИА Новости . Хачатуров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов филиппинского острова Минданао, расположенного в юго-восточной части страны, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 10.27 по времени UTC (13.27 мск) в 24,9 километра к востоку от города Сантьяго в провинции Восточный Давао, население которого составляет 2,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 60,1 километра.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
 
