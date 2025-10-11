https://1prime.ru/20251011/zemletryasenie-863411217.html

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов филиппинского острова Минданао, расположенного в юго-восточной части страны, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 10.27 по времени UTC (13.27 мск) в 24,9 километра к востоку от города Сантьяго в провинции Восточный Давао, население которого составляет 2,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 60,1 километра. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

