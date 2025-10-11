Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России обсуждается возможность запрета покупки жилья за наличные, если его стоимость превышает 1 миллион рублей. С чем это связано и как отразится на рынке... | 11.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В России обсуждается возможность запрета покупки жилья за наличные, если его стоимость превышает 1 миллион рублей. С чем это связано и как отразится на рынке недвижимости, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов.“Пока это только инициатива - проект находится на стадии обсуждения. Тем не менее, рынок недвижимости уже готовится к нововведениям. Стоит подготовиться и покупателям”, - считает он.По его словам, многие страны уже запретили покупку недвижимости за наличные, вероятно, и Россия движется по этому пути. Высока вероятность, что закон будет подписан. “Такое ограничение представляется положительным, поскольку безналичный расчет не только удобнее расчета наличными, если цена сделки ощутима, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке”, - считает он.Вместе с тем, законодательный запрет на расчет наличными сделает более контролируемым оборот средств. Одна из вероятных схем легализации теневых доходов уйдет в прошлое, заключил Аванесов.
03:03 11.10.2025
 
"Чемодан денег не нужен". Одна из схем покупки жилья вскоре может исчезнуть

Юрист Аванесов назвал минусы покупки жилья за наличные

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В России обсуждается возможность запрета покупки жилья за наличные, если его стоимость превышает 1 миллион рублей. С чем это связано и как отразится на рынке недвижимости, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов.
“Без срока давности": когда могут отнять купленное на вторичке жилье
9 октября, 02:02
“Пока это только инициатива - проект находится на стадии обсуждения. Тем не менее, рынок недвижимости уже готовится к нововведениям. Стоит подготовиться и покупателям”, - считает он.
По его словам, многие страны уже запретили покупку недвижимости за наличные, вероятно, и Россия движется по этому пути. Высока вероятность, что закон будет подписан.
  • Безналичные расчеты безопасны, покупателям не придется перевозить “чемодан денег”;
  • Переводы фиксируются в банке, их проще отследить и доказать факт передачи денег;
  • Меньше риска нарваться на поддельные банкноты.
“Такое ограничение представляется положительным, поскольку безналичный расчет не только удобнее расчета наличными, если цена сделки ощутима, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке”, - считает он.
Вместе с тем, законодательный запрет на расчет наличными сделает более контролируемым оборот средств. Одна из вероятных схем легализации теневых доходов уйдет в прошлое, заключил Аванесов.
 
