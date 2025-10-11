"Чемодан денег не нужен". Одна из схем покупки жилья вскоре может исчезнуть

https://1prime.ru/20251011/zhile-863382938.html
недвижимость
финансы
бизнес
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В России обсуждается возможность запрета покупки жилья за наличные, если его стоимость превышает 1 миллион рублей. С чем это связано и как отразится на рынке недвижимости, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов.“Пока это только инициатива - проект находится на стадии обсуждения. Тем не менее, рынок недвижимости уже готовится к нововведениям. Стоит подготовиться и покупателям”, - считает он.По его словам, многие страны уже запретили покупку недвижимости за наличные, вероятно, и Россия движется по этому пути. Высока вероятность, что закон будет подписан. “Такое ограничение представляется положительным, поскольку безналичный расчет не только удобнее расчета наличными, если цена сделки ощутима, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке”, - считает он.Вместе с тем, законодательный запрет на расчет наличными сделает более контролируемым оборот средств. Одна из вероятных схем легализации теневых доходов уйдет в прошлое, заключил Аванесов.
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В России обсуждается возможность запрета покупки жилья за наличные, если его стоимость превышает 1 миллион рублей. С чем это связано и как отразится на рынке недвижимости, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов.
“Пока это только инициатива - проект находится на стадии обсуждения. Тем не менее, рынок недвижимости уже готовится к нововведениям. Стоит подготовиться и покупателям”, - считает он.
По его словам, многие страны уже запретили покупку недвижимости за наличные, вероятно, и Россия движется по этому пути. Высока вероятность, что закон будет подписан.
- Безналичные расчеты безопасны, покупателям не придется перевозить “чемодан денег”;
- Переводы фиксируются в банке, их проще отследить и доказать факт передачи денег;
- Меньше риска нарваться на поддельные банкноты.
“Такое ограничение представляется положительным, поскольку безналичный расчет не только удобнее расчета наличными, если цена сделки ощутима, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке”, - считает он.
Вместе с тем, законодательный запрет на расчет наличными сделает более контролируемым оборот средств. Одна из вероятных схем легализации теневых доходов уйдет в прошлое, заключил Аванесов.