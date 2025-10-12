https://1prime.ru/20251012/afp-863437495.html
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишут СМИ
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишут СМИ - 12.10.2025, ПРАЙМ
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС завершило подготовительные работы к передаче Израилю оставшихся в живых заложников, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T17:54+0300
2025-10-12T17:54+0300
2025-10-12T17:54+0300
политика
общество
газа
израиль
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860809578_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_c822f12ee01d8a4f11a6dab33168c909.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС завершило подготовительные работы к передаче Израилю оставшихся в живых заложников, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. "ХАМАС завершило подготовку к передаче живых заложников", - говорится в сообщении. В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
https://1prime.ru/20251012/khamas--863436763.html
газа
израиль
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860809578_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_5f9a14e74b53763ddb92428d92789838.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , газа, израиль, сша, дональд трамп
Политика, Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишут СМИ
AFP: ХАМАС завершило подготовку к передаче Израилю заложников
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС завершило подготовительные работы к передаче Израилю оставшихся в живых заложников, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"ХАМАС завершило подготовку к передаче живых заложников", - говорится в сообщении.
В четверг президент США Дональд Трамп
объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа
. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
ХАМАС представит свое видение послевоенного управления Газой