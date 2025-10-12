Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Советник-посланник посольства в Турции обсудил строительство АЭС "Аккую" - 12.10.2025
Советник-посланник посольства в Турции обсудил строительство АЭС "Аккую"
АНКАРА, 12 окт - ПРАЙМ. Советник-посланник посольства России в Турции Сергей Корицкий в ходе рабочей поездки в турецкий Мерсин обсудил с представителями властей региона вопросы, связанные с реализацией проекта АЭС "Аккую", сообщило турецкое диппредставительство в Telegram-канале. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция рассчитывает получить энергию от АЭС "Аккую" в "очень короткое время". "Советник-посланник посольства России в Турции С.А. Корицкий в ходе рабочей поездки в провинцию Мерсин 9-10 октября текущего года провел встречи с вице-губернатором А.Г. Кая и генсекретарем мэрии Мерсина О. Током", - сообщило диппредставительство. Уточняется, что на встречах обстоятельно обсуждены "перспективы сотрудничества Мерсина с российскими регионами, актуальные проблемы растущей российской диаспоры, затронуты некоторые вопросы, связанные с реализацией стратегического российско-турецкого проекта АЭС "Аккую". "Стороны также сошлись во мнении о необходимости наращивать взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в частности путем организации в регионе гастролей известных российских творческих коллективов. С.А. Корицкого в ходе встреч сопровождали представитель ГК "Росатом" в Турции С.В. Тамаев и почетный консул России в Мерсине А. Учак", - добавляется в сообщении. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
АНКАРА, 12 окт - ПРАЙМ. Советник-посланник посольства России в Турции Сергей Корицкий в ходе рабочей поездки в турецкий Мерсин обсудил с представителями властей региона вопросы, связанные с реализацией проекта АЭС "Аккую", сообщило турецкое диппредставительство в Telegram-канале.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция рассчитывает получить энергию от АЭС "Аккую" в "очень короткое время".
"Советник-посланник посольства России в Турции С.А. Корицкий в ходе рабочей поездки в провинцию Мерсин 9-10 октября текущего года провел встречи с вице-губернатором А.Г. Кая и генсекретарем мэрии Мерсина О. Током", - сообщило диппредставительство.
Уточняется, что на встречах обстоятельно обсуждены "перспективы сотрудничества Мерсина с российскими регионами, актуальные проблемы растущей российской диаспоры, затронуты некоторые вопросы, связанные с реализацией стратегического российско-турецкого проекта АЭС "Аккую".
"Стороны также сошлись во мнении о необходимости наращивать взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в частности путем организации в регионе гастролей известных российских творческих коллективов. С.А. Корицкого в ходе встреч сопровождали представитель ГК "Росатом" в Турции С.В. Тамаев и почетный консул России в Мерсине А. Учак", - добавляется в сообщении.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
