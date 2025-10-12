https://1prime.ru/20251012/avia-863437891.html
В Иркутске самолет задел микроавтобус
россия
иркутск
ИРКУТСК, 12 окт - ПРАЙМ. В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка после происшествия с воздушным судном в аэропорту Иркутска. "Воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании "Zafer air", планировавшее вылет в Шанхай, при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус, который перевозил в аэропорту пассажиров. Люди в автобусе и в самолете не пострадали", - сообщил представитель прокуратуры. Он добавил, что вылет рейса был отменен.
