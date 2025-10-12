Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иркутске самолет задел микроавтобус - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251012/avia-863437891.html
В Иркутске самолет задел микроавтобус
В Иркутске самолет задел микроавтобус - 12.10.2025, ПРАЙМ
В Иркутске самолет задел микроавтобус
В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T18:08+0300
2025-10-12T18:08+0300
происшествия
бизнес
россия
иркутск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863437739_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_ba01a99dc35945a18bdbf6f80890245b.jpg
ИРКУТСК, 12 окт - ПРАЙМ. В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка после происшествия с воздушным судном в аэропорту Иркутска. "Воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании "Zafer air", планировавшее вылет в Шанхай, при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус, который перевозил в аэропорту пассажиров. Люди в автобусе и в самолете не пострадали", - сообщил представитель прокуратуры. Он добавил, что вылет рейса был отменен.
https://1prime.ru/20251007/a320-863248615.html
иркутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863437739_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_22103459c672ac971d1340186cc5ee0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, иркутск
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Иркутск
18:08 12.10.2025
 
В Иркутске самолет задел микроавтобус

В Иркутске самолет турецкой авиакомпании задел крылом микроавтобус

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Здание аэропорта в Иркутске. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 12 окт - ПРАЙМ. В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка после происшествия с воздушным судном в аэропорту Иркутска.
"Воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании "Zafer air", планировавшее вылет в Шанхай, при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус, который перевозил в аэропорту пассажиров. Люди в автобусе и в самолете не пострадали", - сообщил представитель прокуратуры.
Он добавил, что вылет рейса был отменен.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Airbus A320 признали самым популярным самолетом
7 октября, 15:33
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯИркутск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала