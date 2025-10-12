Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20251012/banknota-863438855.html
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей - 12.10.2025, ПРАЙМ
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей
Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, новые даты голосования по символам для этой купюры будут... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T19:15+0300
2025-10-12T19:54+0300
банк россии
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, новые даты голосования по символам для этой купюры будут объявлены дополнительно, сообщает регулятор в Telegram-канале."Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится."По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО.
https://1prime.ru/20251009/chek-863310739.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банк россия
Банк России, Финансы, банк Россия
19:15 12.10.2025 (обновлено: 19:54 12.10.2025)
 
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей

ЦБ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, новые даты голосования по символам для этой купюры будут объявлены дополнительно, сообщает регулятор в Telegram-канале.
"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится.
"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.
Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Средний чек снятия наличных в банкоматах России снизился на 11,7%
9 октября, 04:47
 
Банк РоссииФинансыбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала