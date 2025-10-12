https://1prime.ru/20251012/banknota-863438855.html
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей - 12.10.2025, ПРАЙМ
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей
Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, новые даты голосования по символам для этой купюры будут... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T19:15+0300
2025-10-12T19:15+0300
2025-10-12T19:54+0300
банк россии
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, новые даты голосования по символам для этой купюры будут объявлены дополнительно, сообщает регулятор в Telegram-канале."Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится."По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО.
https://1prime.ru/20251009/chek-863310739.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банк россия
Банк России, Финансы, банк Россия
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей
ЦБ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ.
Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, новые даты голосования по символам для этой купюры будут объявлены дополнительно, сообщает регулятор в Telegram-канале
.
"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится.
"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.
Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО.
Средний чек снятия наличных в банкоматах России снизился на 11,7%