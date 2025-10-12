https://1prime.ru/20251012/banknota-863438855.html

Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей

2025-10-12T19:15+0300

2025-10-12T19:15+0300

2025-10-12T19:54+0300

банк россии

финансы

банк россия

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, новые даты голосования по символам для этой купюры будут объявлены дополнительно, сообщает регулятор в Telegram-канале."Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится."По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО.

