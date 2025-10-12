Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чечне приветствовали отмену голосования за новый дизайн банкноты - 12.10.2025, ПРАЙМ
В Чечне приветствовали отмену голосования за новый дизайн банкноты
В Чечне приветствовали отмену голосования за новый дизайн банкноты - 12.10.2025, ПРАЙМ
В Чечне приветствовали отмену голосования за новый дизайн банкноты
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил с отменой ЦБ "необъективного голосования" за символы для... | 12.10.2025, ПРАЙМ
ГРОЗНЫЙ, 12 окт - ПРАЙМ. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил с отменой ЦБ "необъективного голосования" за символы для новой банкноты 500 рублей. Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО. Позже Дудаев заявил, что после того, как комплекс небоскребов "Грозный-Сити" возглавил рейтинг, ЦБ поменял условия голосования и ряд платформ, где россияне могли проголосовать, стали закрываться и призвал придерживаться изначально объявленных условий. В воскресенье в ЦБ сообщили о решении отменить голосование, новые даты будут объявлены дополнительно. "Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит", - написал министр в своем Telegram-канале.
финансы, россия, банки, чечня
Финансы, РОССИЯ, Банки, ЧЕЧНЯ
20:31 12.10.2025 (обновлено: 20:33 12.10.2025)
 
В Чечне приветствовали отмену голосования за новый дизайн банкноты

Дудаев поздравил с отменой голосования за символы для новой банкноты 500 рублей

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаВид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика
Вид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Вид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
ГРОЗНЫЙ, 12 окт - ПРАЙМ. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил с отменой ЦБ "необъективного голосования" за символы для новой банкноты 500 рублей.
Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО. Позже Дудаев заявил, что после того, как комплекс небоскребов "Грозный-Сити" возглавил рейтинг, ЦБ поменял условия голосования и ряд платформ, где россияне могли проголосовать, стали закрываться и призвал придерживаться изначально объявленных условий. В воскресенье в ЦБ сообщили о решении отменить голосование, новые даты будут объявлены дополнительно.
"Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит", - написал министр в своем Telegram-канале.
Банк России назвал причину отмены голосования за новый дизайн купюры
