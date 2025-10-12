https://1prime.ru/20251012/banknota-863440902.html

В Чечне приветствовали отмену голосования за новый дизайн банкноты

В Чечне приветствовали отмену голосования за новый дизайн банкноты - 12.10.2025

В Чечне приветствовали отмену голосования за новый дизайн банкноты

12.10.2025

2025-10-12T20:31+0300

2025-10-12T20:31+0300

2025-10-12T20:33+0300

ГРОЗНЫЙ, 12 окт - ПРАЙМ. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил с отменой ЦБ "необъективного голосования" за символы для новой банкноты 500 рублей. Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО. Позже Дудаев заявил, что после того, как комплекс небоскребов "Грозный-Сити" возглавил рейтинг, ЦБ поменял условия голосования и ряд платформ, где россияне могли проголосовать, стали закрываться и призвал придерживаться изначально объявленных условий. В воскресенье в ЦБ сообщили о решении отменить голосование, новые даты будут объявлены дополнительно. "Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит", - написал министр в своем Telegram-канале.

