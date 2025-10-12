Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умер разработчик ядерных боеприпасов Бармаков - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/barmakov-863433628.html
Умер разработчик ядерных боеприпасов Бармаков
Умер разработчик ядерных боеприпасов Бармаков - 12.10.2025, ПРАЙМ
Умер разработчик ядерных боеприпасов Бармаков
Выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T15:04+0300
2025-10-12T15:46+0300
общество
россия
москва
рф
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_15bc5600d3ac58cd35feefd39a6095fc.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва, входит в "Росатом"), Герой Труда РФ Юрий Бармаков скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил институт."Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова понес невосполнимую утрату - на 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков", - говорится в сообщении.Юрий Бармаков был крупнейшим ученым в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования, талантливым организатором, внесшим огромный вклад в создание отечественного ядерного оружия и применение оборонных технологий в интересах гражданских секторов экономики. Во ВНИИА имени Духова Бармаков работал с 1955 года, пройдя профессиональный путь от инженера до директора предприятия (1987-2008 гг.), затем трудился в должности первого заместителя научного руководителя ВНИИА.Президент России Владимир Путин 12 июня 2022 года в День России в Кремле вручил Бармакову Золотую Звезду Героя Труда РФ. Этого звания Бармаков был удостоен по указу президента за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_c46b9e58c6befea2ae31bcbc4aa04566.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, рф, росатом
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Росатом
15:04 12.10.2025 (обновлено: 15:46 12.10.2025)
 
Умер разработчик ядерных боеприпасов Бармаков

Скончался выдающийся разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Свеча. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва, входит в "Росатом"), Герой Труда РФ Юрий Бармаков скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил институт.
"Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова понес невосполнимую утрату - на 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков", - говорится в сообщении.
Юрий Бармаков был крупнейшим ученым в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования, талантливым организатором, внесшим огромный вклад в создание отечественного ядерного оружия и применение оборонных технологий в интересах гражданских секторов экономики. Во ВНИИА имени Духова Бармаков работал с 1955 года, пройдя профессиональный путь от инженера до директора предприятия (1987-2008 гг.), затем трудился в должности первого заместителя научного руководителя ВНИИА.
Президент России Владимир Путин 12 июня 2022 года в День России в Кремле вручил Бармакову Золотую Звезду Героя Труда РФ. Этого звания Бармаков был удостоен по указу президента за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАРФРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала