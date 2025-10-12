Умер разработчик ядерных боеприпасов Бармаков

https://1prime.ru/20251012/barmakov-863433628.html

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва, входит в "Росатом"), Герой Труда РФ Юрий Бармаков скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил институт."Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова понес невосполнимую утрату - на 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков", - говорится в сообщении.Юрий Бармаков был крупнейшим ученым в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования, талантливым организатором, внесшим огромный вклад в создание отечественного ядерного оружия и применение оборонных технологий в интересах гражданских секторов экономики. Во ВНИИА имени Духова Бармаков работал с 1955 года, пройдя профессиональный путь от инженера до директора предприятия (1987-2008 гг.), затем трудился в должности первого заместителя научного руководителя ВНИИА.Президент России Владимир Путин 12 июня 2022 года в День России в Кремле вручил Бармакову Золотую Звезду Героя Труда РФ. Этого звания Бармаков был удостоен по указу президента за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

