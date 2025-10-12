Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа" - 12.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251012/belorussiya-863444659.html
Белоруссия надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа"
Белоруссия надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа" - 12.10.2025, ПРАЙМ
Белоруссия надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа"
Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", рассчитывает на восстановление расчетов и на... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T22:50+0300
2025-10-12T22:50+0300
бизнес
минск
сша
белоруссия
белавиа
боинг
https://cdnn.1prime.ru/img/83432/71/834327120_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_b10d421c52773896135fe67d0cfc68fc.jpg
МИНСК, 12 окт – ПРАЙМ. Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", рассчитывает на восстановление расчетов и на возобновление обслуживания своих самолетов, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб. Ранее в сентябре американский минфин выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима. "Заявления политические были. Мы направили соответствующие запросы по всем направлениям - банковскому, авиационно-техническому направлениям, это поддержка летной годности авиакомпании "Боинг". Сейчас ждем от них ответы", - сказал Голуб в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он пояснил, что политическое решение принято, должно последовать решение технических вопросов. "Я думаю, что в ближайшем перспективе, в ближайшее время все это будет решено", - сказал директор департамента. По его словам, данное решение - это решение вопросов поддержания летной годности белорусских воздушных судов, вопросов осуществления расчетов с белорусскими компаниями. Голуб добавил, что данное решение позволит авиакомпании начать работать по новым направлениям, откроет возможности заключения соглашений о воздушном сообщении с новыми странами. "Надеемся, что все-таки эта политическая воля, которая была озвучена, принятое решение на самом высоком уровне поспособствуют и выходу из санкционных ограничений, которые наложены совершенно незаконно на нашу страну", - заключил он.
минск
сша
белоруссия
бизнес, минск, сша, белоруссия, белавиа, боинг
Бизнес, МИНСК, США, БЕЛОРУССИЯ, Белавиа, Боинг
22:50 12.10.2025
 
Белоруссия надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа"

Голуб: Белоруссия надеется на скорую реализацию решения США о снятии санкций с "Белавиа"

© Sputnik | Перейти в медиабанкПассажиры поднимаются по трапу на борт самолета белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск".
Пассажиры поднимаются по трапу на борт самолета белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск.
Пассажиры поднимаются по трапу на борт самолета белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск". . Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
МИНСК, 12 окт – ПРАЙМ. Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", рассчитывает на восстановление расчетов и на возобновление обслуживания своих самолетов, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб.
Ранее в сентябре американский минфин выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.
"Заявления политические были. Мы направили соответствующие запросы по всем направлениям - банковскому, авиационно-техническому направлениям, это поддержка летной годности авиакомпании "Боинг". Сейчас ждем от них ответы", - сказал Голуб в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он пояснил, что политическое решение принято, должно последовать решение технических вопросов. "Я думаю, что в ближайшем перспективе, в ближайшее время все это будет решено", - сказал директор департамента. По его словам, данное решение - это решение вопросов поддержания летной годности белорусских воздушных судов, вопросов осуществления расчетов с белорусскими компаниями.
Голуб добавил, что данное решение позволит авиакомпании начать работать по новым направлениям, откроет возможности заключения соглашений о воздушном сообщении с новыми странами.
"Надеемся, что все-таки эта политическая воля, которая была озвучена, принятое решение на самом высоком уровне поспособствуют и выходу из санкционных ограничений, которые наложены совершенно незаконно на нашу страну", - заключил он.
10 октября, 17:53
В парламент Белоруссии внесли проект о ратификации договора с Россией
В парламент Белоруссии внесли проект о ратификации договора с Россией
10 октября, 17:53
 
БизнесМИНСКСШАБЕЛОРУССИЯБелавиаБоинг
 
 
