https://1prime.ru/20251012/broker-863383686.html

"Просит внести большую сумму": названы пять признаков брокера-мошенника

"Просит внести большую сумму": названы пять признаков брокера-мошенника - 12.10.2025, ПРАЙМ

"Просит внести большую сумму": названы пять признаков брокера-мошенника

Мошенники, прикрывающиеся брокерами и забирающие деньги у желающих заработать на финансовом рынке – далеко не редкость. Пять главных признаков, позволяющих... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T02:02+0300

2025-10-12T02:02+0300

2025-10-12T02:02+0300

финансы

общество

банки

минфин

мошеннические схемы

брокеры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857558972_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_389d5b0376d43c744c90d6b3f109deab.jpg

МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Мошенники, прикрывающиеся брокерами и забирающие деньги у желающих заработать на финансовом рынке – далеко не редкость. Пять главных признаков, позволяющих вовремя распознать обман, агентству "Прайм" назвала Мария Соловиченко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"."Ложные брокерские компании используют годами отработанные схемы, чтобы заставить людей расстаться с крупными суммами денег под видом выгодных инвестиций. Но есть несколько тревожных сигналов, которые должны сразу насторожить потенциального клиента, желающего озолотиться", - разъясняет она.Вот пять главных признаков, что вы имеете дело с мошенниками.1. Отказ предоставить документы и информация из ненадежных источниковЛегальный брокер всегда имеет лицензию Центрального банка РФ, и его контакты легко проверить на официальном сайте регулятора. Мошенники либо не предоставляют документы вовсе, либо предлагают поддельные, на экзотических языках и весьма размытые. Их контакты, как правило, указаны на одноразовых сайтах-одностраничниках, а общение ведется через мессенджеры или соцсети.2. Требование внести крупную сумму для "гарантии" или "активации счета"Это один из самых опасных приемов. После того как жертва соглашается на "выгодные" условия, мошенники под разными предлогами просят перевести крупную сумму — часто миллионы рублей и более.Как это выглядит на практике: Сначала вам могут предложить "протестировать" платформу с небольшой суммой и даже позволить немного "заработать", чтобы вызвать доверие. Затем последуют требования внести залог, оплатить "комиссию регулятора", "уплатить налог/пошлину" или пополнить счет на крупную сумму для "активации премиального тарифа" и получения доступа к настоящим высокодоходным сделкам.3. Давление и спешкаЗлоумышленники активно используют для привлечения клиентов холодные звонки, сообщения в мессенджерах и соцсетях, а не официальные каналы связи. Мошенники всегда торопят своих жертв. Они создают искусственный дефицит, утверждая, что "акция действует только сегодня", "курс вот-вот упадет" или "место в успешной сделке скоро займут другие". Цель — лишить вас времени на раздумья, проверку информации и консультацию с близкими.4. Нереалистичные обещания доходностиОбещания стабильного высокого дохода без риска — классический маркер финансовой пирамиды или мошеннической схемы. Если вам гарантируют и даже просто обещают доходность в десятки или даже сотни процентов годовых, это почти стопроцентный признак обмана. Настоящие инвестиции всегда связаны с риском, и никто не может гарантировать фиксированную сверхприбыль.5. Проблемы с выводом средств и новые требования о платежахДаже если вам удалось формально "заработать" на платформе мошенников, при попытке вывести деньги начнутся проблемы. Вам будут отказывать под любым предлогом: "технические неполадки", "проверка со стороны налоговой", "необходимость оплатить комиссию за вывод". Часто это приводит к новому витку вымогательства, когда у клиента требуют еще денег, чтобы "разблокировать" счет и вывести все разом. По сути, это продолжение первой схемы — "развода на деньги"."Главное правило, которое следует запомнить: легальный брокер не будет требовать с вас крупных дополнительных платежей после внесения депозита для совершения сделок. Его заработок — это комиссия за операции. Если с вас требуют залог, налог или взнос для вывода средств — вы имеете дело с мошенниками. Прежде чем передавать деньги, всегда проверяйте лицензию компании на сайте ЦБ РФ и доверяйте только официальным и проверенным финансовым институтам", - предупредила Соловиченко.Что делать, если вы заподозрили обман

https://1prime.ru/20250930/moshenniki-862984593.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , банки, минфин, мошеннические схемы, брокеры