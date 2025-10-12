Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отменил акцизы на дизтопливо с авиакеросином до марта 2026 года - 12.10.2025, ПРАЙМ
Путин отменил акцизы на дизтопливо с авиакеросином до марта 2026 года
2025-10-12T14:25+0300
2025-10-12T14:29+0300
энергетика
нпз
владимир путин
нпз, владимир путин
Энергетика, НПЗ, Владимир Путин
14:25 12.10.2025 (обновлено: 14:29 12.10.2025)
 
Путин отменил акцизы на дизтопливо с авиакеросином до марта 2026 года

Акцизы на дизтопливо, смешанное с авиакеросином, отменены до марта 2026 года

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на НПЗ, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья", - указано в документе. Обычно таким способом смешения производится зимнее дизельное топливо.
Уточняется, что действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников
8 октября, 15:15
8 октября, 15:15
 
ЭнергетикаНПЗВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала