https://1prime.ru/20251012/diztoplivo-863432789.html

Путин отменил акцизы на дизтопливо с авиакеросином до марта 2026 года

Путин отменил акцизы на дизтопливо с авиакеросином до марта 2026 года - 12.10.2025, ПРАЙМ

Путин отменил акцизы на дизтопливо с авиакеросином до марта 2026 года

Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T14:25+0300

2025-10-12T14:25+0300

2025-10-12T14:29+0300

энергетика

нпз

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на НПЗ, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации."Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья", - указано в документе. Обычно таким способом смешения производится зимнее дизельное топливо.Уточняется, что действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

https://1prime.ru/20251008/novak-863290856.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпз, владимир путин