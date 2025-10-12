https://1prime.ru/20251012/diztoplivo-863432789.html
Путин отменил акцизы на дизтопливо с авиакеросином до марта 2026 года
Путин отменил акцизы на дизтопливо с авиакеросином до марта 2026 года - 12.10.2025, ПРАЙМ
Путин отменил акцизы на дизтопливо с авиакеросином до марта 2026 года
Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с... | 12.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на НПЗ, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации."Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья", - указано в документе. Обычно таким способом смешения производится зимнее дизельное топливо.Уточняется, что действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.
