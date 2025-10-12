Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев рассказал о диалоге России и США - 12.10.2025
Дмитриев рассказал о диалоге России и США
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договорённостей, достигнутых на саммите на Аляске", - написал он в Telegram-канале. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договорённостей, достигнутых на саммите на Аляске", - написал он в Telegram-канале.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
