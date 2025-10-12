https://1prime.ru/20251012/dmitriev-863425815.html
Дмитриев рассказал о диалоге России и США
Дмитриев рассказал о диалоге России и США - 12.10.2025, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал о диалоге России и США
Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T11:16+0300
2025-10-12T11:16+0300
2025-10-12T11:16+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
аляска
украина
дональд трамп
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861515370_0:315:2990:1997_1920x0_80_0_0_043c3fe3426abd4d8d228e0d805367f2.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договорённостей, достигнутых на саммите на Аляске", - написал он в Telegram-канале. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
https://1prime.ru/20251004/dmitriev--863144593.html
сша
аляска
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861515370_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9fcb74f0cb905293cda38cad1e4600eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, аляска, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Аляска, УКРАИНА, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
Дмитриев рассказал о диалоге России и США
Дмитриев: диалог России и США продолжается на базе договоренностей на Аляске