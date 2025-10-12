https://1prime.ru/20251012/dmitriev-863425815.html

Дмитриев рассказал о диалоге России и США

Дмитриев рассказал о диалоге России и США - 12.10.2025, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал о диалоге России и США

Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T11:16+0300

2025-10-12T11:16+0300

2025-10-12T11:16+0300

политика

россия

мировая экономика

сша

аляска

украина

дональд трамп

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861515370_0:315:2990:1997_1920x0_80_0_0_043c3fe3426abd4d8d228e0d805367f2.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договорённостей, достигнутых на саммите на Аляске", - написал он в Telegram-канале. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

https://1prime.ru/20251004/dmitriev--863144593.html

сша

аляска

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, аляска, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев