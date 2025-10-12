Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал звонки Зеленского Трампу - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251012/dmitriev-863442074.html
Дмитриев прокомментировал звонки Зеленского Трампу
Дмитриев прокомментировал звонки Зеленского Трампу - 12.10.2025, ПРАЙМ
Дмитриев прокомментировал звонки Зеленского Трампу
Владимир Зеленский звонит президенту США Дональду Трампу почти с той же энергичностью, с какой агитировал голосовать за соперницу Трампа на президентских... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T21:21+0300
2025-10-12T21:21+0300
политика
сша
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский звонит президенту США Дональду Трампу почти с той же энергичностью, с какой агитировал голосовать за соперницу Трампа на президентских выборах 2024 года Камалу Харрис, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Зеленский звонил Трампу дважды за два дня - затратив почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис и называя вице-президента США Джей Ди Вэнса "слишком радикальным" перед выборами в США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К публикации он приложил сообщение другого пользователя от сентября 2024 года, в котором говорилось о визите Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании и его интервью, в котором он назвал Вэнса "слишком радикальным". Зеленский 22 сентября 2024 года начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями законодательства США, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Позже комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования. Как следовало из распространенного заявления законодателей, вице-президент Камала Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед президентскими выборами. Этот визит, заодно с публичными политическими лозунгами Зеленского, который в интервью газете New Yorker охарактеризовал Вэнса "слишком радикальным" в украинском вопросе, спровоцировал резкую критику со стороны Республиканской партии.
https://1prime.ru/20251012/tramp-863441501.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, кирилл дмитриев
Политика, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Кирилл Дмитриев
21:21 12.10.2025
 
Дмитриев прокомментировал звонки Зеленского Трампу

Дмитриев: Зеленский звонит Трампу с той же энергией, с какой агитировал за Харрис

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский звонит президенту США Дональду Трампу почти с той же энергичностью, с какой агитировал голосовать за соперницу Трампа на президентских выборах 2024 года Камалу Харрис, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Зеленский звонил Трампу дважды за два дня - затратив почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис и называя вице-президента США Джей Ди Вэнса "слишком радикальным" перед выборами в США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К публикации он приложил сообщение другого пользователя от сентября 2024 года, в котором говорилось о визите Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании и его интервью, в котором он назвал Вэнса "слишком радикальным".
Зеленский 22 сентября 2024 года начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями законодательства США, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Позже комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования. Как следовало из распространенного заявления законодателей, вице-президент Камала Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед президентскими выборами.
Этот визит, заодно с публичными политическими лозунгами Зеленского, который в интервью газете New Yorker охарактеризовал Вэнса "слишком радикальным" в украинском вопросе, спровоцировал резкую критику со стороны Республиканской партии.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Трамп заявил о незаконности "украинского импичмента"
20:44
 
ПолитикаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжей Ди ВэнсКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала