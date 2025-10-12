https://1prime.ru/20251012/dmitriev-863442074.html
Дмитриев прокомментировал звонки Зеленского Трампу
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский звонит президенту США Дональду Трампу почти с той же энергичностью, с какой агитировал голосовать за соперницу Трампа на президентских выборах 2024 года Камалу Харрис, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Зеленский звонил Трампу дважды за два дня - затратив почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис и называя вице-президента США Джей Ди Вэнса "слишком радикальным" перед выборами в США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К публикации он приложил сообщение другого пользователя от сентября 2024 года, в котором говорилось о визите Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании и его интервью, в котором он назвал Вэнса "слишком радикальным". Зеленский 22 сентября 2024 года начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями законодательства США, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Позже комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования. Как следовало из распространенного заявления законодателей, вице-президент Камала Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед президентскими выборами. Этот визит, заодно с публичными политическими лозунгами Зеленского, который в интервью газете New Yorker охарактеризовал Вэнса "слишком радикальным" в украинском вопросе, спровоцировал резкую критику со стороны Республиканской партии.
