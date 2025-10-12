Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США - 12.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США - 12.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США
Специальный портовый сбор КНР для судов США окажет серьезное негативное влияние на морские перевозки американской стороны, такое мнение высказал РИА Новости... | 12.10.2025, ПРАЙМ
07:33 12.10.2025
 
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США

Чжэн Аньгуан: китайский портовый сбор окажет негативное влияние на США

ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Специальный портовый сбор КНР для судов США окажет серьезное негативное влияние на морские перевозки американской стороны, такое мнение высказал РИА Новости директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
В пятницу министерство транспорта КНР объявило о том, что с 14 октября вводит специальный портовый сбор для судов США.
"Эти меры окажут существенное негативное влияние на судоходство США, увеличивая эксплуатационные расходы и ослабляя конкурентоспособность (США - ред.) на международном рынке морских перевозок", - сказал эксперт.
Эксперт подчеркнул, что данные меры Китая являются ответными. По словам Чжэн Аньгуана, поскольку Китай является крупной судостроительной страной, негативное влияние американских ограничений на КНР также существенно.
По мнению эксперта, торговое противостояние между США и Китаем может обостриться, так как США не изменили свой менталитет, продолжая использовать давление и ограничения для сдерживания развития Китая и сохранения своей гегемонии.
Министерство транспорта КНР в пятницу сообщало, что специальный портовый сбор будет распространяться на принадлежащие или эксплуатируемые компаниями США суда, а также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США.
Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле 2025 года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
 
