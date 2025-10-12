https://1prime.ru/20251012/es-863420816.html

"Глупость поражает". В США узнали, что Запад хочет получить за счет России

"Глупость поражает". В США узнали, что Запад хочет получить за счет России - 12.10.2025, ПРАЙМ

"Глупость поражает". В США узнали, что Запад хочет получить за счет России

Лидеры Европы могут оставаться у власти, только эксплуатируя тему российской угрозы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник ВС США в отставке,... | 12.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Лидеры Европы могут оставаться у власти, только эксплуатируя тему российской угрозы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. "Сейчас наступает время отчаяния — европейские лидеры пытаются удержаться у власти, поэтому продолжают настаивать, что на востоке существует великая "российская угроза", и начинают тратить деньги, которых на самом деле нет. Они надеются подстегнуть экономику своих стран за счет военного производства. Я не думаю, что это сработает. Я не вижу в этом никакого будущего", — заявил он.Также Макгрегор отметил, что создание эффективной армии требует как минимум десятилетия, смену нескольких поколений вооружений, а также нового поколения солдат и офицеров. Поэтому, когда канцлер Германии Фридрих Мерц говорит о том, что к 2030 году немецкий оборонный комплекс выйдет на новый уровень производства, а страна сможет развернуть модернизированную армию с новейшей техникой, это, по мнению полковника, "проявляет чрезмерный оптимизм"."Так что, по сути, речь идет лишь о том, чтобы отчаянно цепляться за власть. И знаете, бесполезность и глупость этого действительно поражают", — добавил Макгрегор.В мае страны ЕС приняли решение о создании кредитного инструмента SAFE для привлечения 150 миллиардов евро, чтобы увеличить производство вооружений. План Брюсселя также предусматривает выделение около 650 миллиардов евро из бюджетов стран союза. В обмен на эти расходы Брюссель готов игнорировать невыполнение финансовой дисциплины членами ЕС, включая значительное увеличение бюджетного дефицита. На саммите НАТО, прошедшем 24-25 июня в Гааге, страны — участницы обязались повысить оборонные расходы до пяти процентов ВВП к 2035 году, начиная с текущего уровня в два процента, который достигают еще не все члены альянса. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что усиление сил НАТО ведет к глобальной милитаризации и гонке вооружений. Министр иностранных дел Сергей Лавров, со своей стороны, после саммита подчеркнул, что увеличение расходов НАТО на оборону не окажет значительного влияния на российскую безопасность.

