Европейский союз совершил качественный скачок в эскалации конфликта, фактически оказавшись в состоянии войны с Россией. Такую оценку в эфире YouTube-канала... | 12.10.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейский союз совершил качественный скачок в эскалации конфликта, фактически оказавшись в состоянии войны с Россией. Такую оценку в эфире YouTube-канала Judging Freedom представил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.“Вы слышите, как канцлер Германии говорит о создании большой армии для борьбы с русскими. И мы говорим о захвате российских кораблей <…> — это акт войны. Теперь же мы открыто заявляем об ударах вглубь территории России, которые невозможны без нас, что тоже акт войны. Бен Уоллес в Британии утверждает, что мы должны задушить Крым, сделать его непригодным для жизни. <…> Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооруженным противостоянием”, — заявил он.При этом эксперт подчеркнул, что европейские страны не имеют реальных перспектив одержать верх в гипотетическом столкновении с мощнейшей ядерной державой планеты, готовой использовать весь свой потенциал для защиты суверенитета.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное наращивание военной активности стран Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. Военный блок наращивает оперативную деятельность, позиционируя это как "меры по сдерживанию агрессивных действий". Российская сторона неоднократно указывала на опасность концентрации сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел подтверждали готовность к конструктивному диалогу с НАТО при условии паритетных отношений, отметив необходимость отказа западных партнеров от курса на усиление милитаризации континента.

