Суд в Москве арестовал главу компании Fesco по делу о мошенничестве - 12.10.2025
Суд в Москве арестовал главу компании Fesco по делу о мошенничестве
2025-10-12T14:15+0300
2025-10-12T14:15+0300
происшествия
москва
рф
fesco
трансконтейнер
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы арестовал президента FESCO Александрса Исуринса по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в картотеке дел. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исуринса вынесено 10 октября. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Александрс Исуринс - председатель правления, ПАО "ТрансКонтейнер", президент FESCO. Компания занимается перевозками. Официальными комментариями представителей РИА Новости не располагает. По данной статье грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
москва
рф
москва, рф, fesco, трансконтейнер
Происшествия, МОСКВА, РФ, FESCO, Трансконтейнер
14:15 12.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкFesco
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Fesco. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы арестовал президента FESCO Александрса Исуринса по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в картотеке дел.
Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исуринса вынесено 10 октября. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Александрс Исуринс - председатель правления, ПАО "ТрансКонтейнер", президент FESCO. Компания занимается перевозками.
Официальными комментариями представителей РИА Новости не располагает.
По данной статье грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Fesco назвала Китай ключевым партнером России в контейнерных перевозках
19 августа, 11:11
 
ПроисшествияМОСКВАРФFESCOТрансконтейнер
 
 
