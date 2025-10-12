https://1prime.ru/20251012/fesco--863431284.html
Суд в Москве арестовал главу компании Fesco по делу о мошенничестве
Суд в Москве арестовал главу компании Fesco по делу о мошенничестве
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы арестовал президента FESCO Александрса Исуринса по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в картотеке дел. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исуринса вынесено 10 октября. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Александрс Исуринс - председатель правления, ПАО "ТрансКонтейнер", президент FESCO. Компания занимается перевозками. Официальными комментариями представителей РИА Новости не располагает. По данной статье грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
