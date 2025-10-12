Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы - 12.10.2025, ПРАЙМ
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, сообщили РИА Новости | 12.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России. "В ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии", - говорится в сообщении. В агентстве отметили, что аллерговакцина будет доступна для применения взрослых пациентов после завершения клинических исследований.
Бизнес, Общество , РОССИЯ
08:51 12.10.2025
 
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы

Вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы проходит через активные испытания

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.
“В ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии”, - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что аллерговакцина будет доступна для применения взрослых пациентов после завершения клинических исследований.
Заголовок открываемого материала