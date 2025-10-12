https://1prime.ru/20251012/fmba-863423280.html
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы - 12.10.2025, ПРАЙМ
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, сообщили РИА Новости | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T08:51+0300
2025-10-12T08:51+0300
2025-10-12T08:51+0300
бизнес
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861858446_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_c80238b7e6713668bd2379a065627cc2.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России. “В ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии”, - говорится в сообщении. В агентстве отметили, что аллерговакцина будет доступна для применения взрослых пациентов после завершения клинических исследований.
https://1prime.ru/20250916/vetnam-862331693.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861858446_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d8f6a2d4f93bb6539f1bf5356ece1afc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
Вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы проходит через активные испытания
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.
“В ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии”, - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что аллерговакцина будет доступна для применения взрослых пациентов после завершения клинических исследований.
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году