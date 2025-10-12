https://1prime.ru/20251012/fmba-863423280.html

В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России. “В ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии”, - говорится в сообщении. В агентстве отметили, что аллерговакцина будет доступна для применения взрослых пациентов после завершения клинических исследований.

