Елисейский дворец объявил состав правительства Франции, сообщили СМИ

Елисейский дворец объявил состав правительства Франции, сообщили СМИ - 12.10.2025, ПРАЙМ

Елисейский дворец объявил состав правительства Франции, сообщили СМИ

Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции, передает агентство Рейтер. | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T23:21+0300

2025-10-12T23:21+0300

2025-10-12T23:37+0300

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции, передает агентство Рейтер.Накануне правительство страны сообщило, что президент Эммануэль Макрон вновь назначил экс-министра обороны Себастьяна Лекорню премьером и поручил ему сформировать правительство. Лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо отказался войти в состав нового кабмина.По сообщениям агентства, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр сохранили свои посты.Префект полиции Парижа Лоран Нуньес назначен главой МВД, а главой минобороны стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера Франции, на котором он провел всего 27 дней. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.

