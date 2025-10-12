https://1prime.ru/20251012/gaza-863444313.html

США, Египет, Катар и Турция подпишут соглашение по Газе, сообщило AFP

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. США, Египет, Катар и, возможно, Турция на саммите в Шарм-эль-Шейхе в понедельник подпишут документ с гарантиями соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник. Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эль-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. "Страны, выступившие медиаторами в заключении сделки по прекращению огня в Газе, подпишут документ, гарантии соглашения на саммите в понедельник в Шарм-эш-Шейхе", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на дипломата. По информации собеседника агентства, гарантами достигнутого соглашения станут США, Египет, Катар и, вероятно, Турция. В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм. План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

