В Госдуме доработают проект о психологических услугах при расторжении брака
В Госдуме доработают проект о психологических услугах при расторжении брака
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы доработают законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, один из авторов проекта Игорь Антропенко ("Единая Россия"). Ранее правительство РФ предложило доработать законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур. "Законопроект доработаем с учетом замечаний", - сказал Антропенко. Депутат отметил, что инициатива направлена в первую очередь на сохранение семьи, поскольку именно семейные психологи помогают парам разобраться в их отношениях, обидах и претензиях, а также "помогают обрести гармонию и согласие, сохраняя ячейку общества". "А медиация - это больше про то, как грамотно развестить и "поделить" детей и имущество без стресса", - добавил депутат. Соавторами законопроекта выступили вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев и сенатор РФ Дмитрий Перминов. "Анна Юрьевна Кузнецова всегда говорила, что семейные ценности остаются одной из важнейших тем для российских законодателей, поэтому этот законопроект был разработан с её участием", - уточнил Антропенко. Законопроектом предлагается изменить судебный порядок и условия расторжения брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей. В части обязательного принятия судом мер к примирению таких супругов предлагается закрепить положения об оказании социально-психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур. Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявлял, что Минюст предлагает законодательно ввести обязательную медиацию при разводах.
