В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения - 12.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
12.10.2025
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
