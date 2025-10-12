https://1prime.ru/20251012/gelendzhik-863445336.html

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения - 12.10.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T23:35+0300

2025-10-12T23:35+0300

2025-10-12T23:40+0300

россия

геленджик

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860203070_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_3693208fd6b3590f7c8a53e0bf5bab18.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

https://1prime.ru/20251012/most-863442654.html

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, геленджик, росавиация