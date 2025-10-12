https://1prime.ru/20251012/glava-863420433.html

Глава Чечни призвал ЦБ соблюдать условия голосования по новой купюре

ГРОЗНЫЙ, 12 окт — ПРАЙМ. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев призвал Центробанк придерживаться изначально объявленных условий голосования за выбор изображения на новой 500-рублевой купюре после закрытия ряда платформ, где россияне могли проголосовать. Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО. По словам Дудаева, после того, как комплекс небоскребов "Грозный-Сити" возглавил рейтинг, ЦБ поменял условия голосования и ряд платформ, где россияне могли проголосовать, стали закрываться. "Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, "Одноклассники", "ВКонтакте", но сейчас мы видим, как какие-то из этих платформ закрываются... Без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам платформы, где мы набираем обороты, как минимум, нечестно, нечистоплотно и несправедливо перед сотнями тысяч жителей, гражданами нашей великой страны, которые голосуют за "Грозный-Сити", — заявил Дудаев на видео в своем Telegram-канале. Он считает, что в интернет-пространстве пытаются предать голосованию негативный окрас, и призвал организаторов "поступать по справедливости" и "не идти на поводу" у провокаторов, иноагентов и всякой "шушеры". "Мы одинаково любим, уважаем и ценим все регионы, народы, национальности и их достопримечательности в нашей великой стране. Одинаково уважаем всех, но, в то же время, конечно, мы голосуем за свой проект... Мы считаем, что проект высотных зданий "Грозный-Сити"... является символом современной России... Является символом успеха президента Российской Федерации, который вместе с (первым президентом Чечни - ред.) Ахматом-Хаджи Кадыровым положили конец военным конфликтам", — сказал Дудаев. Голосование продлится до 12.00 14 октября. На основе достопримечательностей, которые наберут большинство голосов, художники Центробанка и Гознака разработают композицию банкноты.

