Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на российские компании - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/hakery-863421806.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на российские компании
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на российские компании - 12.10.2025, ПРАЙМ
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на российские компании
Хакеры стали все чаще атаковать российские компании не для получения денег и непосредственной кражи данных, а чтобы остановить бизнес-процессы и технологический | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T07:27+0300
2025-10-12T07:44+0300
технологии
россия
банки
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863421806.jpg?1760244288
СИРИУС, 12 окт - ПРАЙМ. Хакеры стали все чаще атаковать российские компании не для получения денег и непосредственной кражи данных, а чтобы остановить бизнес-процессы и технологический процесс предприятия, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис". "Последние несколько лет Россия остается самой атакуемой страной. Важно отметить, что сейчас виден тренд, которого мы не наблюдаем в других странах: злоумышленники стали все чаще атаковать компании в России не в попытке получить деньги или украсть данные, а в деструктивных целях. Основная задача атакующих - остановить бизнес-процесс, технологический процесс, чтобы предприятие перестало работать", - сказал он. Он продолжил, что мошенники пытаются уничтожить инфраструктуру организации, стереть данные, вывести из строя оборудование. При этом атакующие не выдвигают требований с выплатой выкупа, чтобы компания смогла вернуть данные. Злоумышленники все безвозвратно удаляют, пояснил Иванов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, банки, лаборатория касперского
Технологии, РОССИЯ, Банки, Лаборатория Касперского
07:27 12.10.2025 (обновлено: 07:44 12.10.2025)
 
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на российские компании

Хакеры стали чаще атаковать российские компании, чтобы остановить их работу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 12 окт - ПРАЙМ. Хакеры стали все чаще атаковать российские компании не для получения денег и непосредственной кражи данных, а чтобы остановить бизнес-процессы и технологический процесс предприятия, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис".
"Последние несколько лет Россия остается самой атакуемой страной. Важно отметить, что сейчас виден тренд, которого мы не наблюдаем в других странах: злоумышленники стали все чаще атаковать компании в России не в попытке получить деньги или украсть данные, а в деструктивных целях. Основная задача атакующих - остановить бизнес-процесс, технологический процесс, чтобы предприятие перестало работать", - сказал он.
Он продолжил, что мошенники пытаются уничтожить инфраструктуру организации, стереть данные, вывести из строя оборудование. При этом атакующие не выдвигают требований с выплатой выкупа, чтобы компания смогла вернуть данные. Злоумышленники все безвозвратно удаляют, пояснил Иванов.
 
ТехнологииРОССИЯБанкиЛаборатория Касперского
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала