В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на российские компании

В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на российские компании

2025-10-12

2025-10-12T07:27+0300

2025-10-12T07:44+0300

СИРИУС, 12 окт - ПРАЙМ. Хакеры стали все чаще атаковать российские компании не для получения денег и непосредственной кражи данных, а чтобы остановить бизнес-процессы и технологический процесс предприятия, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис". "Последние несколько лет Россия остается самой атакуемой страной. Важно отметить, что сейчас виден тренд, которого мы не наблюдаем в других странах: злоумышленники стали все чаще атаковать компании в России не в попытке получить деньги или украсть данные, а в деструктивных целях. Основная задача атакующих - остановить бизнес-процесс, технологический процесс, чтобы предприятие перестало работать", - сказал он. Он продолжил, что мошенники пытаются уничтожить инфраструктуру организации, стереть данные, вывести из строя оборудование. При этом атакующие не выдвигают требований с выплатой выкупа, чтобы компания смогла вернуть данные. Злоумышленники все безвозвратно удаляют, пояснил Иванов.

2025

