Россиян предупредили о новых правилах въезда в Испанию

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В Испании с 12 октября начала действовать новая система биометрического контроля на внешних границах Шенгенской зоны, сообщает Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале."Индивидуальные данные (фотография и отпечатки пальцев) будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая граждан России, при въезде и выезде через внешние рубежи Шенгена", — указано в сообщении ведомства.МИД уточнил, что на первом этапе система запущена в аэропорту Мадрида — Барахас, а затем будет постепенно внедрена в других пунктах пограничного контроля — в морских, наземных и воздушных терминалах.По плану, к 10 апреля 2026 года технология заработает во всех погранпунктах Испании. При этом привычные штампы в паспортах заменят электронными отметками в базах данных.Россиянам рекомендовано учитывать эти нововведения при планировании поездок и приезжать в аэропорт заранее, чтобы спокойно пройти все необходимые процедуры.Ранее Еврокомиссия сообщала, что с 12 октября страны ЕС начинают регистрацию данных иностранцев при пересечении границы в электронном виде. Отпечатки пальцев и фото будут сниматься при первом въезде и выезде из Шенгенской зоны. Новая система должна обеспечить "надежный учет" пересечений границы, а также выявлять случаи превышения сроков пребывания и подделки документов.

