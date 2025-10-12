Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Калифорнии создадут бюро по репарациям для потомков рабов
экономика
мировая экономика
калифорния
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект о создании первого в Соединенных Штатах бюро по репарациям для потомков американских рабов, сообщила фракция афроамериканских законодателей (California Legislative Black Caucus, CLBC) в легислатуре штата. "С подписанием (законопроекта - ред.) губернатором Гэвином Ньюсомом Калифорния становится первым штатом в стране, который выходит за рамки простого признания и начинает выстраивать устойчивые институциональные механизмы, направленные на достижение институционального и экономического равенства", - говорится в заявлении фракции. Законопроект учреждает Бюро по делам потомков американского рабства - первое в истории Соединенных Штатов постоянное агентство для предоставления репараций потомках рабов.
мировая экономика, калифорния
Экономика, Мировая экономика, Калифорния
01:05 12.10.2025
 
В Калифорнии создадут бюро по репарациям для потомков рабов

Губернатор Калифорнии подписал закон о создании бюро по репарациям для потомков рабов

ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект о создании первого в Соединенных Штатах бюро по репарациям для потомков американских рабов, сообщила фракция афроамериканских законодателей (California Legislative Black Caucus, CLBC) в легислатуре штата.
"С подписанием (законопроекта - ред.) губернатором Гэвином Ньюсомом Калифорния становится первым штатом в стране, который выходит за рамки простого признания и начинает выстраивать устойчивые институциональные механизмы, направленные на достижение институционального и экономического равенства", - говорится в заявлении фракции.
Законопроект учреждает Бюро по делам потомков американского рабства - первое в истории Соединенных Штатов постоянное агентство для предоставления репараций потомках рабов.
 
