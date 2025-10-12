https://1prime.ru/20251012/khamas--863436069.html

ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой

ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой - 12.10.2025, ПРАЙМ

ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой

Палестинское движение ХАМАС не приемлет идею назначения "верховного комиссара" или международной опеки для управления сектором Газа, заявил РИА Новости член... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T16:58+0300

2025-10-12T16:58+0300

2025-10-12T16:58+0300

политика

россия

общество

газа

великобритания

тони блэр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859975766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9833a4c88cef3d5fb555dde12809fd2.jpg

КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС не приемлет идею назначения "верховного комиссара" или международной опеки для управления сектором Газа, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль. "Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня. Кроме того, мы отвергаем идею международной опеки над сектором Газа и палестинским народом. Палестинцы должны управлять собой сами, и мы категорически отвергаем идею международной опеки", - сказал он, комментируя предложения о передаче надзора за сектором Газа международному органу или какому-либо политическому деятелю, к примеру, бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру.

https://1prime.ru/20251012/vens-863435099.html

газа

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , газа, великобритания, тони блэр