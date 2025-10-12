https://1prime.ru/20251012/khamas--863436069.html
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой - 12.10.2025, ПРАЙМ
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой
12.10.2025
КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС не приемлет идею назначения "верховного комиссара" или международной опеки для управления сектором Газа, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль. "Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня. Кроме того, мы отвергаем идею международной опеки над сектором Газа и палестинским народом. Палестинцы должны управлять собой сами, и мы категорически отвергаем идею международной опеки", - сказал он, комментируя предложения о передаче надзора за сектором Газа международному органу или какому-либо политическому деятелю, к примеру, бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру.
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой
ХАМАС не приемлет идею назначения международной опеки для управления Газой