Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251012/khamas--863436069.html
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой - 12.10.2025, ПРАЙМ
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой
Палестинское движение ХАМАС не приемлет идею назначения "верховного комиссара" или международной опеки для управления сектором Газа, заявил РИА Новости член... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T16:58+0300
2025-10-12T16:58+0300
политика
россия
общество
газа
великобритания
тони блэр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859975766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9833a4c88cef3d5fb555dde12809fd2.jpg
КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС не приемлет идею назначения "верховного комиссара" или международной опеки для управления сектором Газа, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль. "Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня. Кроме того, мы отвергаем идею международной опеки над сектором Газа и палестинским народом. Палестинцы должны управлять собой сами, и мы категорически отвергаем идею международной опеки", - сказал он, комментируя предложения о передаче надзора за сектором Газа международному органу или какому-либо политическому деятелю, к примеру, бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру.
https://1prime.ru/20251012/vens-863435099.html
газа
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859975766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_633cd5fcb4d60685c946b06c332425c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , газа, великобритания, тони блэр
Политика, РОССИЯ, Общество , Газа, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Тони Блэр
16:58 12.10.2025
 
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой

ХАМАС не приемлет идею назначения международной опеки для управления Газой

© РИА Новости . Ахмед Закот | Перейти в медиабанкВоенные и ребенок на одной из улиц сектора Газа
Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа. Архивное фото
© РИА Новости . Ахмед Закот
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС не приемлет идею назначения "верховного комиссара" или международной опеки для управления сектором Газа, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль.
"Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня. Кроме того, мы отвергаем идею международной опеки над сектором Газа и палестинским народом. Палестинцы должны управлять собой сами, и мы категорически отвергаем идею международной опеки", - сказал он, комментируя предложения о передаче надзора за сектором Газа международному органу или какому-либо политическому деятелю, к примеру, бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру.
47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
США будут контролировать выполнение перемирия в Газе, заявил Вэнс
16:32
 
ПолитикаРОССИЯОбществоГазаВЕЛИКОБРИТАНИЯТони Блэр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала