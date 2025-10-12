Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ХАМАС представит свое видение послевоенного управления Газой - 12.10.2025
Политика
ХАМАС представит свое видение послевоенного управления Газой
политика
газа
израиль
КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем, сообщил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Назаль. "У нас, безусловно, есть своё видение, и мы сейчас готовимся представить его за столом переговоров после возобновления переговоров", - сказал он. По словам Наззаля, видение ХАМАС будущего управления сектором Газа основывается на создании комитета независимых технократов на переходный период. "После переходного периода, продолжительность которого будет определена, на Западном берегу и в секторе Газа могут быть проведены всеобщие выборы для избрания нового президента и законодательного совета, чтобы люди могли прийти к избирательным урнам и выбрать своих лидеров и представителей", - добавил он. Ранее движение ХАМАС заявило, что поддерживает передачу власти комитету технократов для управления сектором Газа после войны.
газа, израиль
Политика, Газа, ИЗРАИЛЬ
17:25 12.10.2025
 
ХАМАС представит свое видение послевоенного управления Газой

КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем, сообщил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Назаль.
"У нас, безусловно, есть своё видение, и мы сейчас готовимся представить его за столом переговоров после возобновления переговоров", - сказал он.
По словам Наззаля, видение ХАМАС будущего управления сектором Газа основывается на создании комитета независимых технократов на переходный период. "После переходного периода, продолжительность которого будет определена, на Западном берегу и в секторе Газа могут быть проведены всеобщие выборы для избрания нового президента и законодательного совета, чтобы люди могли прийти к избирательным урнам и выбрать своих лидеров и представителей", - добавил он.
Ранее движение ХАМАС заявило, что поддерживает передачу власти комитету технократов для управления сектором Газа после войны.
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой
Политика
 
 
