ХАМАС представит свое видение послевоенного управления Газой

КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем, сообщил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Назаль. "У нас, безусловно, есть своё видение, и мы сейчас готовимся представить его за столом переговоров после возобновления переговоров", - сказал он. По словам Наззаля, видение ХАМАС будущего управления сектором Газа основывается на создании комитета независимых технократов на переходный период. "После переходного периода, продолжительность которого будет определена, на Западном берегу и в секторе Газа могут быть проведены всеобщие выборы для избрания нового президента и законодательного совета, чтобы люди могли прийти к избирательным урнам и выбрать своих лидеров и представителей", - добавил он. Ранее движение ХАМАС заявило, что поддерживает передачу власти комитету технократов для управления сектором Газа после войны.
