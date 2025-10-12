Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ХАМАС оценили вероятность разоружения движения - 12.10.2025, ПРАЙМ
Политика
В ХАМАС оценили вероятность разоружения движения
2025-10-12T17:05+0300
2025-10-12T17:05+0300
политика
хамас
КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Разоружение палестинского движения ХАМАС увязано с наличием оккупации, когда она закончится, в оружии не будет необходимости, сказал РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль."Вопрос наличия оружия в руках движения связан с существованием оккупации, и призыв разоружиться, сложить оружие или сохранить его, если это в конечном итоге означает разоружение сопротивления, неприемлем... Историческая память народов и историческая память самого палестинского народа свидетельствуют о том, что когда человек сдаёт оружие врагу, тот зарежет его, как овцу, поэтому наличие оружия связано с существованием оккупации. Когда оккупация закончится, в оружии не будет необходимости", - отметил он.
хамас
Политика, ХАМАС
17:05 12.10.2025
 
Наззаль назвал требование разоружить ХАМАС при наличии оккупации неприемлемым

© РИА Новости . Назар АльянДвижение ХАМАС
Движение ХАМАС - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Движение ХАМАС. Архивное фото
© РИА Новости . Назар Альян
КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Разоружение палестинского движения ХАМАС увязано с наличием оккупации, когда она закончится, в оружии не будет необходимости, сказал РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль.
"Вопрос наличия оружия в руках движения связан с существованием оккупации, и призыв разоружиться, сложить оружие или сохранить его, если это в конечном итоге означает разоружение сопротивления, неприемлем... Историческая память народов и историческая память самого палестинского народа свидетельствуют о том, что когда человек сдаёт оружие врагу, тот зарежет его, как овцу, поэтому наличие оружия связано с существованием оккупации. Когда оккупация закончится, в оружии не будет необходимости", - отметил он.
Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
ХАМАС отвергает идею назначения верховного комиссара для управления Газой
