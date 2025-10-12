https://1prime.ru/20251012/khamas-863435631.html
В ХАМАС оценили вероятность разоружения движения
КАИР, 12 окт - ПРАЙМ. Разоружение палестинского движения ХАМАС увязано с наличием оккупации, когда она закончится, в оружии не будет необходимости, сказал РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль."Вопрос наличия оружия в руках движения связан с существованием оккупации, и призыв разоружиться, сложить оружие или сохранить его, если это в конечном итоге означает разоружение сопротивления, неприемлем... Историческая память народов и историческая память самого палестинского народа свидетельствуют о том, что когда человек сдаёт оружие врагу, тот зарежет его, как овцу, поэтому наличие оружия связано с существованием оккупации. Когда оккупация закончится, в оружии не будет необходимости", - отметил он.
