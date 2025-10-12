ХАМАС подтвердило, что передаст израильских заложников в срок
Al Jazeera: ХАМАС передаст заложников по группам в соответствии с планом Трампа
© РИА Новости . Ахмет Абед | Перейти в медиабанкПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
ДОХА, 12 окт - ПРАЙМ. Палестинские движения подтверждают, что передадут израильских заложников в соответствии с согласованными планом президента США Дональда Трампа сроки, ХАМАС уже разделило выживших заложников на группы перед обменом с Израилем, их передача будет происходить в трех разных местах, сообщил источник в руководстве ХАМАС телеканалу Al Jazeera.
"Фракции движений палестинского сопротивления подтвердили своё обязательство освободить израильских пленных в согласованные сроки. Движение сопротивление завершило подсчёт оставшихся в живых пленных и распределило их по пунктам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче", - отметил источник.
Кроме того, он уточнил, что "делегации сопротивления и Красного Креста встретятся сегодня вечером, чтобы согласовать механизм передачи израильских пленных", которая "будет осуществляться по трём разным направлениям в секторе Газа".