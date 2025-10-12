https://1prime.ru/20251012/kitaj-863421356.html
Китай призвал США как можно скорее исправить свои ошибки
2025-10-12T06:53+0300
2025-10-12T06:53+0300
2025-10-12T07:41+0300
ПЕКИН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай после угроз США ввести новые пошлины призывает Вашингтон как можно скорее исправить свои ошибочные действия, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. "Китай призывает США как можно скорее исправить свои ошибочные действия", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Пекин также призывает Вашингтон, руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в ходе телефонного разговора лидеров двух стран, защищать с трудом достигнутые результаты консультаций, продолжать использовать роль механизма двусторонних торговых консультаций и устранять озабоченности каждой из сторон путём диалога, основанного на взаимном уважении. "США на протяжении длительного времени обобщали национальную безопасность, злоупотребляли экспортным контролем, применяли дискриминационные меры в отношении Китая и вводили односторонние меры юрисдикции "длинной руки" (экстерриториальное распространение законодательства – ред.) в отношении многочисленной продукции, включая оборудование для полупроводников и микросхемы", - подчеркнули в ведомстве. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
