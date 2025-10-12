https://1prime.ru/20251012/kitaj-863421458.html

Китай ответит США в случае запрета пролетать над Россией, заявил эксперт

Китай ответит США в случае запрета пролетать над Россией, заявил эксперт

12.10.2025

ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Пекин неизбежно ответит в случае введения Вашингтоном запрета для китайских авиакомпаний пролетать над территорией РФ при рейсах в или из США, контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе и других областях, такое мнение высказал РИА Новости директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. Агентство Рейтер в четверг передавало, что администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США. Агентство указало, что американские авиакомпании давно недовольны тем, что американские перевозчики не имеют права пролетать над территорией РФ, в то время как китайские авиакомпании имеют такую возможность. "Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановка действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении", - сказал он. По словам Чжэн Аньгуана, контрмеры Китая также могут быть асимметричными, например, ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США. Эксперт добавил, что цель контрмер КНР заключается не в введении санкций ради санкций, а в противодействии агрессивному поведению США, в надежде, что власти США вернутся на правильный путь.

