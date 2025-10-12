Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай ответит США в случае запрета пролетать над Россией, заявил эксперт - 12.10.2025, ПРАЙМ
Китай ответит США в случае запрета пролетать над Россией, заявил эксперт
Китай ответит США в случае запрета пролетать над Россией, заявил эксперт
2025-10-12T07:05+0300
2025-10-12T07:41+0300
ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Пекин неизбежно ответит в случае введения Вашингтоном запрета для китайских авиакомпаний пролетать над территорией РФ при рейсах в или из США, контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе и других областях, такое мнение высказал РИА Новости директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. Агентство Рейтер в четверг передавало, что администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США. Агентство указало, что американские авиакомпании давно недовольны тем, что американские перевозчики не имеют права пролетать над территорией РФ, в то время как китайские авиакомпании имеют такую возможность. "Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановка действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении", - сказал он. По словам Чжэн Аньгуана, контрмеры Китая также могут быть асимметричными, например, ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США. Эксперт добавил, что цель контрмер КНР заключается не в введении санкций ради санкций, а в противодействии агрессивному поведению США, в надежде, что власти США вернутся на правильный путь.
07:05 12.10.2025 (обновлено: 07:41 12.10.2025)
 
Китай ответит США в случае запрета пролетать над Россией, заявил эксперт

Профессор Чжэн Аньгуан: Китай ответит на запрет США пролетать над Россией

ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Пекин неизбежно ответит в случае введения Вашингтоном запрета для китайских авиакомпаний пролетать над территорией РФ при рейсах в или из США, контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе и других областях, такое мнение высказал РИА Новости директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
Агентство Рейтер в четверг передавало, что администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США. Агентство указало, что американские авиакомпании давно недовольны тем, что американские перевозчики не имеют права пролетать над территорией РФ, в то время как китайские авиакомпании имеют такую возможность.
"Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановка действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении", - сказал он.
По словам Чжэн Аньгуана, контрмеры Китая также могут быть асимметричными, например, ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США.
Эксперт добавил, что цель контрмер КНР заключается не в введении санкций ради санкций, а в противодействии агрессивному поведению США, в надежде, что власти США вернутся на правильный путь.
 
