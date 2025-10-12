https://1prime.ru/20251012/kitaj-863421643.html

В Китае объяснили введение экспортного контроля редкоземельных элементов

В Китае объяснили введение экспортного контроля редкоземельных элементов - 12.10.2025, ПРАЙМ

В Китае объяснили введение экспортного контроля редкоземельных элементов

12.10.2025, ПРАЙМ

Китай осознает важность редкоземельных элементов для военной сферы и осуществляет экспортный контроль для лучшего обеспечения мира во всём мире и региональной...

ПЕКИН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай осознает важность редкоземельных элементов для военной сферы и осуществляет экспортный контроль для лучшего обеспечения мира во всём мире и региональной стабильности, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. "Китай ввёл меры экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов и других связанных с ними товаров. Это законный шаг, предпринятый китайским правительством для совершенствования своей системы экспортного контроля в соответствии с законами и правилами", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что "нынешняя обстановка в мире остаётся нестабильной, время от времени возникают военные конфликты". "КНР отмечает важное применение изделий, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, в военной сфере. Китай, будучи ответственной крупной страной, осуществляет экспортный контроль в отношении соответствующих товаров в соответствии с законом с целью лучшего обеспечения мира во всём мире и региональной стабильности, а также выполнения своих международных обязательств, включая нераспространение", - указали в ведомстве.

