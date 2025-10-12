https://1prime.ru/20251012/kitaj-863421726.html

Китай не будет запрещать экспорт редкоземельных элементов

Китай не будет запрещать экспорт редкоземельных элементов - 12.10.2025, ПРАЙМ

Китай не будет запрещать экспорт редкоземельных элементов

Экспортный контроль Китая за редкоземельными элементами не означает запрет экспорта, все заявки, соответствующие установленным требованиям, будут одобрены,... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T07:24+0300

2025-10-12T07:24+0300

2025-10-12T07:24+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863421726.jpg?1760243042

ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Экспортный контроль Китая за редкоземельными элементами не означает запрет экспорта, все заявки, соответствующие установленным требованиям, будут одобрены, сообщили в воскресенье в министерстве коммерции КНР. Министерство коммерции Китая 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. "Экспортный контроль Китая не означает запрет экспорта, заявки, соответствующие установленным требованиям, будут одобрены", - говорится в публикации на сайте ведомства. Уточняется, что перед объявлением соответствующих мер Китай проинформировал все заинтересованные страны и регионы через двусторонние диалоговые механизмы в сфере экспортного контроля. "Китай готов укреплять диалог и взаимодействие по вопросам экспортного контроля со всеми странами для более эффективного обеспечения безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - указали в минкоммерции.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, кнр