Китай не будет запрещать экспорт редкоземельных элементов - 12.10.2025, ПРАЙМ
Китай не будет запрещать экспорт редкоземельных элементов
Китай не будет запрещать экспорт редкоземельных элементов
2025-10-12T07:24+0300
2025-10-12T07:24+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
кнр
ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Экспортный контроль Китая за редкоземельными элементами не означает запрет экспорта, все заявки, соответствующие установленным требованиям, будут одобрены, сообщили в воскресенье в министерстве коммерции КНР. Министерство коммерции Китая 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. "Экспортный контроль Китая не означает запрет экспорта, заявки, соответствующие установленным требованиям, будут одобрены", - говорится в публикации на сайте ведомства. Уточняется, что перед объявлением соответствующих мер Китай проинформировал все заинтересованные страны и регионы через двусторонние диалоговые механизмы в сфере экспортного контроля. "Китай готов укреплять диалог и взаимодействие по вопросам экспортного контроля со всеми странами для более эффективного обеспечения безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - указали в минкоммерции.
китай
кнр
07:24 12.10.2025
 
ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Экспортный контроль Китая за редкоземельными элементами не означает запрет экспорта, все заявки, соответствующие установленным требованиям, будут одобрены, сообщили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
Министерство коммерции Китая 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"Экспортный контроль Китая не означает запрет экспорта, заявки, соответствующие установленным требованиям, будут одобрены", - говорится в публикации на сайте ведомства.
Уточняется, что перед объявлением соответствующих мер Китай проинформировал все заинтересованные страны и регионы через двусторонние диалоговые механизмы в сфере экспортного контроля.
"Китай готов укреплять диалог и взаимодействие по вопросам экспортного контроля со всеми странами для более эффективного обеспечения безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - указали в минкоммерции.
 
Заголовок открываемого материала