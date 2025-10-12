https://1prime.ru/20251012/kitaj-863421726.html
Китай не будет запрещать экспорт редкоземельных элементов
ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Экспортный контроль Китая за редкоземельными элементами не означает запрет экспорта, все заявки, соответствующие установленным требованиям, будут одобрены, сообщили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
Министерство коммерции Китая 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"Экспортный контроль Китая не означает запрет экспорта, заявки, соответствующие установленным требованиям, будут одобрены", - говорится в публикации на сайте ведомства.
Уточняется, что перед объявлением соответствующих мер Китай проинформировал все заинтересованные страны и регионы через двусторонние диалоговые механизмы в сфере экспортного контроля.
"Китай готов укреплять диалог и взаимодействие по вопросам экспортного контроля со всеми странами для более эффективного обеспечения безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - указали в минкоммерции.
