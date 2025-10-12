https://1prime.ru/20251012/kitaj-863422099.html
Китай уверен в ограниченности влияния экспортного контроля
Китай уверен в ограниченности влияния экспортного контроля
2025-10-12T07:39+0300
экономика
россия
китай
кнр
ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Китай уверен, что влияние новых мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов на производственно-сбытовые цепочки будет весьма ограниченным, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
Министерство коммерции КНР ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"Китай предварительно провел полноценную оценку потенциального влияния этих мер на производственно-сбытовые цепочки и уверен, что такое влияние будет весьма ограниченным", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Подчеркивается, что в дальнейшем правительство Китая будет рассматривать заявки на экспортные лицензии в соответствии с законами и правилами и одобрять те, которые соответствуют требованиям.
"Если целью заявки на экспорт является гражданское применение и она соответствует требованиям, то заявка будет одобрена, соответствующим компаниям нет необходимости беспокоиться", - подчеркнули в минкоммерции.
Вместе с тем китайские власти намерены активно рассматривать возможность применения различных мер по упрощению соответствующих процедур.
