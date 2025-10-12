https://1prime.ru/20251012/kitay-863438685.html
Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир
Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир - 12.10.2025, ПРАЙМ
Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир
Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T19:02+0300
2025-10-12T19:02+0300
2025-10-12T19:02+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
пекин
сша
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Как только мы узнали об этом из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его", - сказал Грир в интервью Fox News. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
https://1prime.ru/20251012/ssha-863438204.html
китай
пекин
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, пекин, сша, fox news
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, США, Fox News
Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир
Грир: США предложили Китаю телефонный разговор о пошлинах, но Пекин отложил его