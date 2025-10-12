https://1prime.ru/20251012/kitay-863438685.html

Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир

Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир - 12.10.2025, ПРАЙМ

Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир

Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый... | 12.10.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Как только мы узнали об этом из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его", - сказал Грир в интервью Fox News. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

китай

пекин

сша

2025

