Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир - 12.10.2025, ПРАЙМ
Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир
Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир - 12.10.2025, ПРАЙМ
Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир
Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T19:02+0300
2025-10-12T19:02+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
пекин
сша
fox news
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Как только мы узнали об этом из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его", - сказал Грир в интервью Fox News. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
китай
пекин
сша
мировая экономика, россия, китай, пекин, сша, fox news
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, США, Fox News
19:02 12.10.2025
 
Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир

Грир: США предложили Китаю телефонный разговор о пошлинах, но Пекин отложил его

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Как только мы узнали об этом из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его", - сказал Грир в интервью Fox News.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
18:19
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙПекинСШАFox News
 
 
