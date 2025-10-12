США из открытых источников узнали об ограничениях Китая, заявил Грир

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/kitay-863439000.html
2025-10-12T19:22+0300
2025-10-12T19:22+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай официально не информировал Соединённые Штаты о решении ввести экспортные ограничения, Белый дом узнал об этом из открытых источников, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Мы не получали официального уведомления. Мы узнали об этом из открытых источников, и, как только это стало известно, предприняли попытку связаться с Пекином", — сказал Грир в воскресном интервью телеканалу Fox News.
https://1prime.ru/20251012/kitay-863438685.html
китай
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
мировая экономика, китай, сша
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США
19:22 12.10.2025
 
© AFP / Wang Zhao
Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай официально не информировал Соединённые Штаты о решении ввести экспортные ограничения, Белый дом узнал об этом из открытых источников, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Мы не получали официального уведомления. Мы узнали об этом из открытых источников, и, как только это стало известно, предприняли попытку связаться с Пекином", — сказал Грир в воскресном интервью телеканалу Fox News.
Флаг КНР
Китай отложил разговор о пошлинах с США, заявил Грир
19:02
 
Экономика Мировая экономика КИТАЙ США
 
 
