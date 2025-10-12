https://1prime.ru/20251012/kitay-863439000.html
США из открытых источников узнали об ограничениях Китая, заявил Грир
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай официально не информировал Соединённые Штаты о решении ввести экспортные ограничения, Белый дом узнал об этом из открытых источников, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Мы не получали официального уведомления. Мы узнали об этом из открытых источников, и, как только это стало известно, предприняли попытку связаться с Пекином", — сказал Грир в воскресном интервью телеканалу Fox News.
