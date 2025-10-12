Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений - 12.10.2025
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений - 12.10.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Китая остаются пути для выхода из сложившихся напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T19:42+0300
2025-10-12T19:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Китая остаются пути для выхода из сложившихся напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами. "Безусловно, у Китая есть пространство для выхода из этой ситуации, и президент (США Дональд Трамп - ред.) продолжает поддерживать отличные отношения с председателем Си (Цзиньпином). Мы ведём диалог с нашими партнёрами, но нам нужно убедиться, что мы сможем найти путь обратно к той стабильной ситуации, в которой мы пребывали неделю назад", - сказал Грир в интервью Fox News.
мировая экономика, сша, китай
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ
19:42 12.10.2025
 
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений

Грир: у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений с США

© AFP / Fred Dufour Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
© AFP / Fred Dufour 
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Китая остаются пути для выхода из сложившихся напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами.
"Безусловно, у Китая есть пространство для выхода из этой ситуации, и президент (США Дональд Трамп - ред.) продолжает поддерживать отличные отношения с председателем Си (Цзиньпином). Мы ведём диалог с нашими партнёрами, но нам нужно убедиться, что мы сможем найти путь обратно к той стабильной ситуации, в которой мы пребывали неделю назад", - сказал Грир в интервью Fox News.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
США из открытых источников узнали об ограничениях Китая, заявил Грир
19:22
 
Экономика Мировая экономика США КИТАЙ
 
 
