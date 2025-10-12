https://1prime.ru/20251012/kitay-863439553.html
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений - 12.10.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Китая остаются пути для выхода из сложившихся напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T19:42+0300
2025-10-12T19:42+0300
2025-10-12T19:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f41951bb7b8c1904ed1fe4a310cc3deb.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Китая остаются пути для выхода из сложившихся напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами. "Безусловно, у Китая есть пространство для выхода из этой ситуации, и президент (США Дональд Трамп - ред.) продолжает поддерживать отличные отношения с председателем Си (Цзиньпином). Мы ведём диалог с нашими партнёрами, но нам нужно убедиться, что мы сможем найти путь обратно к той стабильной ситуации, в которой мы пребывали неделю назад", - сказал Грир в интервью Fox News.
https://1prime.ru/20251012/kitay-863439000.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_254:0:4247:2995_1920x0_80_0_0_7332585c243b98419f1ce3c6ca4f8dc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений
Грир: у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений с США