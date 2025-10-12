https://1prime.ru/20251012/kitay-863439553.html

В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений

В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений - 12.10.2025, ПРАЙМ

В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Китая остаются пути для выхода из сложившихся напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами. | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T19:42+0300

2025-10-12T19:42+0300

2025-10-12T19:42+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f41951bb7b8c1904ed1fe4a310cc3deb.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Китая остаются пути для выхода из сложившихся напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами. "Безусловно, у Китая есть пространство для выхода из этой ситуации, и президент (США Дональд Трамп - ред.) продолжает поддерживать отличные отношения с председателем Си (Цзиньпином). Мы ведём диалог с нашими партнёрами, но нам нужно убедиться, что мы сможем найти путь обратно к той стабильной ситуации, в которой мы пребывали неделю назад", - сказал Грир в интервью Fox News.

https://1prime.ru/20251012/kitay-863439000.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай