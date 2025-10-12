https://1prime.ru/20251012/komitet--863425484.html

Нобелевский комитет прокомментировал утечку о лауреате премии мира

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Норвежский Нобелевский комитет связал со шпионажем возможную утечку информации о лауреате премии мира до её обнародования, заявил секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен. В пятницу Харпвикен сообщил, что Норвежский Нобелевский комитет выяснит, произошла ли утечка информации о лауреате премии мира до её обнародования на фоне резко выросшего размера ставок на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket на победу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. "Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу... Может быть, в данном случае кому-то удалось украсть информацию", - сказал Харпвикен в интервью норвежскому изданию VG. Он уточнил, что Нобелевский комитет "постоянно сталкивается" со шпионажем и серьёзно относится к безопасности. Норвежская газета Finansavisen в пятницу писала, что Мачадо считалась среди пользователей Polymarket "явным аутсайдером" в борьбе за премию, но в ночь на пятницу её шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% буквально за пару часов, и она стала фаворитом. Издание пишет о трёх пользователях платформы, которые ночью и утром пятницы делали на победу Мачадо крупные ставки: в общей сложности на эти ставки они потратили более 181 тысячи долларов. Кроме того, по информации Finansavisen, двое из них сделали ставки и на проигрыш соперников Мачадо. В общей сложности три пользователя смогли получить прибыль в размере около 90 тысяч долларов, отмечает газета. В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.

