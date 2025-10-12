Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нобелевский комитет прокомментировал утечку о лауреате премии мира - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251012/komitet--863425484.html
Нобелевский комитет прокомментировал утечку о лауреате премии мира
Нобелевский комитет прокомментировал утечку о лауреате премии мира - 12.10.2025, ПРАЙМ
Нобелевский комитет прокомментировал утечку о лауреате премии мира
Норвежский Нобелевский комитет связал со шпионажем возможную утечку информации о лауреате премии мира до её обнародования, заявил секретарь комитета и директор... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T11:19+0300
2025-10-12T11:19+0300
политика
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/78/829307865_0:304:2022:1441_1920x0_80_0_0_6a9be5e39afdd7856f6002ada8ea6119.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Норвежский Нобелевский комитет связал со шпионажем возможную утечку информации о лауреате премии мира до её обнародования, заявил секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен. В пятницу Харпвикен сообщил, что Норвежский Нобелевский комитет выяснит, произошла ли утечка информации о лауреате премии мира до её обнародования на фоне резко выросшего размера ставок на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket на победу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. "Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу... Может быть, в данном случае кому-то удалось украсть информацию", - сказал Харпвикен в интервью норвежскому изданию VG. Он уточнил, что Нобелевский комитет "постоянно сталкивается" со шпионажем и серьёзно относится к безопасности. Норвежская газета Finansavisen в пятницу писала, что Мачадо считалась среди пользователей Polymarket "явным аутсайдером" в борьбе за премию, но в ночь на пятницу её шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% буквально за пару часов, и она стала фаворитом. Издание пишет о трёх пользователях платформы, которые ночью и утром пятницы делали на победу Мачадо крупные ставки: в общей сложности на эти ставки они потратили более 181 тысячи долларов. Кроме того, по информации Finansavisen, двое из них сделали ставки и на проигрыш соперников Мачадо. В общей сложности три пользователя смогли получить прибыль в размере около 90 тысяч долларов, отмечает газета. В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
https://1prime.ru/20251011/karapetyan-863414958.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/78/829307865_0:114:2022:1631_1920x0_80_0_0_6dc6453fbb71423de2ec3dc25c7dc282.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество
Политика, Технологии, Общество
11:19 12.10.2025
 
Нобелевский комитет прокомментировал утечку о лауреате премии мира

Нобелевский комитет связал со шпионажем возможную утечку о лауреате премии мира

© AFP / Janathan NackstrandГлавный вход в Нобелевский музей в Стокгольме
Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме. Архивное фото
© AFP / Janathan Nackstrand
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Норвежский Нобелевский комитет связал со шпионажем возможную утечку информации о лауреате премии мира до её обнародования, заявил секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.
В пятницу Харпвикен сообщил, что Норвежский Нобелевский комитет выяснит, произошла ли утечка информации о лауреате премии мира до её обнародования на фоне резко выросшего размера ставок на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket на победу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
"Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу... Может быть, в данном случае кому-то удалось украсть информацию", - сказал Харпвикен в интервью норвежскому изданию VG.
Он уточнил, что Нобелевский комитет "постоянно сталкивается" со шпионажем и серьёзно относится к безопасности.
Норвежская газета Finansavisen в пятницу писала, что Мачадо считалась среди пользователей Polymarket "явным аутсайдером" в борьбе за премию, но в ночь на пятницу её шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% буквально за пару часов, и она стала фаворитом. Издание пишет о трёх пользователях платформы, которые ночью и утром пятницы делали на победу Мачадо крупные ставки: в общей сложности на эти ставки они потратили более 181 тысячи долларов. Кроме того, по информации Finansavisen, двое из них сделали ставки и на проигрыш соперников Мачадо. В общей сложности три пользователя смогли получить прибыль в размере около 90 тысяч долларов, отмечает газета.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
Плакат с надписью Свободу Самвелу Карапетяну во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании Ташир Групп - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна
Вчера, 19:22
 
ПолитикаТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала