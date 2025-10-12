https://1prime.ru/20251012/kosovo-863442433.html

Полиция Косово заявила, что выборы прошли без инцидентов

2025-10-12T21:38+0300

2025-10-12T21:38+0300

2025-10-12T21:38+0300

политика

косово

сербия

белград

александр вучич

БЕЛГРАД, 12 окт – ПРАЙМ. Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила, что муниципальные выборы в воскресенье прошли без значимых инцидентов, все сообщения о возможных махинациях проверены. В воскресенье правом голоса обладают немногим более 2 миллионов человек, голосование проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на 2,6 тысячи избирательных участков. За посты главы муниципалитетов и депутатов муниципальных собраний боролись 93 политических субъекта, среди которых 12 партий и инициатив граждан, представляющих косовских сербов. "Мы установили контакт между полицейскими следователями и прокуратурой, были в контакте и с наблюдателями от партий, все прошло гладко. К настоящему моменту было много информации, которую мы обрабатывали. На одном избирательном участке наблюдатель от партии сотрудничал с представителем СМИ. Были и скопления людей близ мест для голосования. Мы их проверили, были различные сообщения, которые мы проверяли, но ни в одном случае не было необходимости возбуждать дело. Это значит, что избирательные места до этого момента работают правильно и все в порядке", - цитирует портал заявление замдиректора косовоалбанской полиции в регионе "Север" Ветона Эльшани непосредственно перед закрытием участков. Однако НКО "Демократия в действии", представители которой следили за ходом голосования, сообщила о многочисленных нестыковках и нарушениях по вине Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики. Как заявил журналистам представитель НКО Душан Радакович, в нескольких муниципалитетам отдельным избирателям было изменено место их голосования, а в некоторые избирательные комиссии были включены сотрудники МВД. Согласно данным на официальном сайте ЦИК, сербы на муниципальных выборах в Косово в воскресенье показывают высокую явку на севере края. К моменту закрытия участков в 19.00 она в среднем по Косово и Метохии составила 38%, а в населенных сербами муниципалитетах северная Косовска-Митровица достигла 45,84%, в Звечане - 59,75%, Зубин-Потоке - 58,83%, Лепосавиче - 27,81% Сербы борются за возвращение себе постов глав администраций и в представительных органах власти на севере края, которые покинули в знак протеста из-за произвола косовоалбанских властей в Приштине в 2022 году. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович ранее призвал косовских сербов участвовать в выборах 12 октября. Голосование, по его словам, имеет "решающее значение" для северных муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и северная Косовска-Митровица, а также шести сербских анклавов в центре и на юге края. "Сербский список", которому по итогам парламентских выборов в 9 февраля принадлежит 9 из 10 мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году и призвал соотечественников голосовать на муниципальных выборах в самопровозглашенной республике 12 октября за партию "Сербский список". Вучич перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии. В парламенте Сербии сообщили в августе, что за год давление властей в Приштине вынудило около 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.

косово

сербия

белград

