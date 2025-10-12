https://1prime.ru/20251012/kozlov-863424140.html
Козлов рассказал о спросе на авиасообщение Москва — Пхеньян
Козлов рассказал о спросе на авиасообщение Москва — Пхеньян - 12.10.2025, ПРАЙМ
Козлов рассказал о спросе на авиасообщение Москва — Пхеньян
Спрос на прямое авиасообщение Москва-Пхеньян высокий: билеты продаются, фиксируется полная загруженность рейсов, рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T09:35+0300
2025-10-12T09:35+0300
2025-10-12T09:35+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
кндр
москва
пхеньян
росавиация
nordwind
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861734950_0:60:2026:1200_1920x0_80_0_0_e21174b7aeac406390906ae9b1f03f71.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Спрос на прямое авиасообщение Москва-Пхеньян высокий: билеты продаются, фиксируется полная загруженность рейсов, рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправкомиссию по сотрудничеству России и КНДР. "Полная загруженность, билеты продаются, все хорошо, летают люди", - рассказал Козлов РИА Новости. В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан 27 июля. Самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Пхеньяне 28 июля в 9.30 утра по местному времени. А 29 июля состоялся первый прямой рейс из столицы КНДР в Москву.
https://1prime.ru/20250903/samolet-861735200.html
кндр
москва
пхеньян
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861734950_125:0:1901:1332_1920x0_80_0_0_4bcfabd2498730d6aa5837e67c9e7dc9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, кндр, москва, пхеньян, росавиация, nordwind, аэропорт шереметьево
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КНДР, МОСКВА, Пхеньян, Росавиация, Nordwind, аэропорт Шереметьево
Козлов рассказал о спросе на авиасообщение Москва — Пхеньян
Козлов: спрос на прямое авиасообщение Москва — Пхеньян высокий