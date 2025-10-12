Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Козлов рассказал о спросе на авиасообщение Москва — Пхеньян - 12.10.2025
Козлов рассказал о спросе на авиасообщение Москва — Пхеньян
2025-10-12T09:35+0300
2025-10-12T09:35+0300
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Спрос на прямое авиасообщение Москва-Пхеньян высокий: билеты продаются, фиксируется полная загруженность рейсов, рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправкомиссию по сотрудничеству России и КНДР. "Полная загруженность, билеты продаются, все хорошо, летают люди", - рассказал Козлов РИА Новости. В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан 27 июля. Самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Пхеньяне 28 июля в 9.30 утра по местному времени. А 29 июля состоялся первый прямой рейс из столицы КНДР в Москву.
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Спрос на прямое авиасообщение Москва-Пхеньян высокий: билеты продаются, фиксируется полная загруженность рейсов, рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправкомиссию по сотрудничеству России и КНДР.
"Полная загруженность, билеты продаются, все хорошо, летают люди", - рассказал Козлов РИА Новости.
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан 27 июля. Самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Пхеньяне 28 июля в 9.30 утра по местному времени. А 29 июля состоялся первый прямой рейс из столицы КНДР в Москву.
Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян
3 сентября, 20:06
