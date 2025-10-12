Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В суде объяснили, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани - 12.10.2025
В суде объяснили, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани
Глава Крымского района Кубани обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
КРАСНОДАР, 12 окт - ПРАЙМ. Глава Крымского района Кубани обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Октябрьским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Леся, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.), - говорится в сообщении.
11:53 12.10.2025
 
В суде объяснили, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани

Молоточек судьи
КРАСНОДАР, 12 окт - ПРАЙМ. Глава Крымского района Кубани обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Октябрьским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Леся, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.), - говорится в сообщении.
Суд арестовал главу Крымского района Кубани Сергея Леся
11:45
 
