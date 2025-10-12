https://1prime.ru/20251012/kuban-863426966.html

В суде объяснили, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани

В суде объяснили, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани

Глава Крымского района Кубани обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. | 12.10.2025, ПРАЙМ

КРАСНОДАР, 12 окт - ПРАЙМ. Глава Крымского района Кубани обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Октябрьским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Леся, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.), - говорится в сообщении.

