В суде объяснили, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани
КРАСНОДАР, 12 окт - ПРАЙМ. Глава Крымского района Кубани обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Октябрьским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Леся, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.), - говорится в сообщении.
